Emplacamento de veículos em Santana de Parnaíba passa a funcionar a partir do dia 28/02 no Polo Tamboré

A Prefeitura de Santana de Parnaíba informa que, a partir de amanhã (28), o setor de emplacamento de veículos passará a funcionar em novo endereço: Alameda Oceania, 152, no Polo Empresarial Tamboré.

A mudança atende a uma determinação do Detran (Departamento de Trânsito do Estado) que consiste na descentralização do serviço. Em breve serão implantados novos postos de atendimento em outras regiões da cidade.

No novo local serão realizados os emplacamentos já com as novas placas mercosul, regulamentadas pelo Governo Federal e Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e se tornaram obrigatórias em todo o país a partir de 31 de janeiro deste ano para os veículos novos, no primeiro emplacamento, ou para aqueles que fizerem a transferência de município. Informações nos telefones: 3874-4040/3021-7212.