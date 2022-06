Encontro de Aumigos no Parque Shopping Barueri

A fintech Justa está apoiando o evento que acontecerá no dia 04 de junho às 16h, gratuito ao público, terá um workshop de como passear melhor com o pet, adestramento, pintura facial para as crianças e brindes especiais.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://linktr.ee/parqueshopbarueri

A Justa é uma empresa pet friendly, isso quer dizer que os bichinhos são bem-vindos nos escritórios da fintech que possui sedes em Barueri (SP) e Recife (PE). Com a pandemia e a mudança dos trabalhos presenciais para o home office, muitas pessoas decidiram adotar um pet para ter companhia e alegrar a casa, com isso, a adoção de pets na pandemia teve um salto de cerca de 31%.

Com o retorno ao presencial, os animais que cresceram com a companhia dos donos por tempo integral, começaram a sofrer com a ausência de seus tutores.

Pensando nisso, a Justa lançou um novo benefício, o “Justa Pet Friendly”. Agora todo o time da fintech pode levar seus pets ao escritório, a princípio revezando um por vez. As visitas já começaram.

Sobre a Justa

O próprio nome já diz: somos uma fintech Justa. Acreditamos que levar transparência e eficiência financeira são diferenciais que todos os varejistas e negócios brasileiros merecem. Através da Conta Justa tornamos a vida financeira dos nossos clientes (heróis e heroínas) muito mais simples e fácil de gerenciar.

Para saber mais: https://justa.com.vc/