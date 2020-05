Nova Engevix, empresa sediada em Barueri faz doações à prefeitura para minimizar os efeitos da pandemia

Foto: Divulgação

A Nova Participações, holding que controla as empresas da Nova Engevix, está doando equipamentos hospitalares e alimentos para a cidade de Barueri para reduzir os impactos econômicos da pandemia.

Na quinta-feira (7 de maio), 880 cestas básicas foram doadas ao Fundo Social de Solidariedade da cidade, onde fica a sede do grupo desde 2008. “A decisão está alinhada ao nosso compromisso social com o País, que precisa da colaboração de todos para vencer a luta contra o Covid-19”, diz o CEO do Grupo Nova Participações, Yoshiaki Fujimori.

Além dos alimentos, o grupo entregou 2.000 máscaras e 300 aventais, ambos de TNT, para a Associação Paulista dos Amigos da Medicina (SPDM), que gerencia o Hospital Municipal de Barueri.

Segunda etapa – Esta foi a primeira de duas levas de doações ao hospital da SPDM. “Em breve, vamos entregar outras 2.000 máscaras e 400 uniformes de sarja para o mesmo hospital”, diz Fujimori. “Barueri tem sido duramente atingida pela pandemia e a iniciativa privada tem que contribuir para auxiliar o atendimento da comunidade da cidade.”

Na sede da Nova Participações, em Barueri, os colaboradores foram liberados para realizar os trabalhos remotamente, fornecendo a infraestrutura necessária para cada tarefa. Na quarentena, algumas equipes operaram em esquema de revezamento, com exceção daqueles que pertenciam a um grupo de risco da doença, que ficaram obrigatoriamente em casa.

A limpeza de áreas comuns dos escritórios do grupo permanece reforçada e há álcool gel espalhados em todas as dependências do grupo. As reuniões estão sendo substituídas por videoconferências e todos recebem orientações práticas, informes e boletins eletrônicos sobre a pandemia.