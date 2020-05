Escola Internacional de Alphaville promove “MomsXperience em casa” com atividades onlines gratuitas para mães, pais e filhos juntos

A instituição retoma o projeto criado em 2018 que tem como finalidade proporcionar um momento de interação e convivência para famílias de crianças da educação infantil

Nesse momento de isolamento social em que passa toda a população, a Escola Internacional de Alphaville, instituição bilíngue localizada em Barueri, na Grande São Paulo retoma a partir da próxima semana (12/05), o projeto “MomsXperience” que busca proporcionar uma troca de experiências de mães com crianças de zero a seis anos. Sempre as terças e quintas-feiras, sábados e domingos às 10h, através do Instagram da instituição, serão veiculados vídeos com atividades diárias gratuitas e vivências amorosas que incentivam o aprendizado, diversão e acolhimento para as famílias da região.

Priscila Martinez, líder administrativa da Escola e responsável pelo acompanhamento de estratégias do projeto explica que é de extrema importância a partilha de experiência para as mães de crianças do ensino infantil, especialmente nesse momento de isolamento social. “Sabemos da importância do convívio e interação social para mães, pais e avós que lidam com as crianças nessa primeira infância, e é desafiador ficar em casa sem essa troca de experiências. Muitos estão lidando com o primeiro filho ou neto, e essa troca é de grande valor. Nesse momento em que não é possível ter isso presencialmente, é importante amenizar a falta dessa troca e despertar as famílias para o vínculo moroso entre as mamães e crianças”.

Todas as propostas foram inicialmente pensadas para o universo materno infantil, pois é mais comum que o maior cuidado nessa fase seja feito pela mãe. Porém, o projeto já teve e conta também com participação de avós, pais de toda família.

Priscila é mãe do aluno Théo, de 4 anos, e acredita que o maior desafio nesse momento é equilibrar as tarefas de trabalho com a nova rotina familiar. “O projeto ‘MomsXperience em casa’, ajudará as mães nas propostas de atividades que serão feitas em casa, junto com a família para fortalecer os vínculos amoroso. Temos a certeza de que as crianças que participarem dessas interações sairão dessa pandemia fortalecidos emocionalmente, e isso é o ideal e o mais importante e o ideal”, acrescenta.

Programação da primeira semana

12/5: Musicalização Infantil

14/5: Cozinhando com os pequenos

16/5: Relaxamento e Contato com a Natureza

17/5: Momento Maker

Projeto “MomsXperience em casa”

Dias e horário: Terças, quintas, sábados e domingos, às 10h.

Local: Feed do instagram da instituição (@escolainternacionalalphaville)

Perfil

A Escola Internacional de Alphaville diferencia-se por seu projeto educacional arrojado e adequado à sociedade contemporânea. Foi criada segundo as mais avançadas e eficientes conquistas na área de educação, garantindo uma formação bilíngue (português-inglês) altamente qualificada, ao preparar seus alunos de diversas nacionalidades para um mundo competitivo por meio de uma visão pluralista e de incentivo às múltiplas competências e habilidades. Hoje a instituição possui 550 alunos, e cerca de 15% são estrangeiros.

Faz parte de um seleto grupo de escolas em todo o mundo a oferecer o IB – International Baccalaureate® World School, um programa acadêmico fundado em 1968, na Suíça, e adotado por mais de 4.000 das melhores escolas de 148 países, que prima pelo rigor acadêmico, o método de avaliação e a ênfase no desenvolvimento pessoal dos alunos. Já oferece o Primary Years Programme (PYP), para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e está implementando o Middle Years Programme (IB-MYP) e o Diploma Programme (IB-DP).