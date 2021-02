Etec Barueri abre inscrições para vagas remanescentes

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Etec Barueri, na rua João Batista Soares, 440, atrás da Câmara Municipal, no Novo Centro Comercial, torna pública a abertura de inscrições para o processo especial de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes no Segundo Módulo Técnico dos cursos de Desenvolvimento de Sistemas (4 vagas) e Técnico em Segurança do Trabalho (15 vagas), ambos no período da noite.

O processo também está aberto para a Segunda Série em período integral para os cursos de Ensino Médio Técnico (com Habilitação Profissional) em Administração (1 vaga), Contabilidade (4 vagas), Informática para Internet (10 vagas pela manhã) e Recursos Humanos (6 vagas à tarde). Todos os cursos são para o primeiro semestre do ano letivo de 2021.

As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 18/02/2021 a 25/02/2021, pelo link https://forms.gle/MJM4Y7ejZKssccf96. Não há cobrança de taxa.

De acordo com as disposições preliminares, as vagas deste processo especial de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos na Etec.

A primeira chamada para matrícula ocorrerá no dia 8 de março deste ano, das 8 às 15h; a segunda, no dia 10 de março, das 14 às 19h. Veja edital completo na páginahttp://etecdebarueri.blogspot.com/2021/02/processo-seletivo-de-vagas.html

Sobre os cursos:

Desenvolvimento de Sistemas

Terá formação para trabalhar em empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.

Segurança do trabalho

Construção civil, indústrias, hospitais, mineradoras, áreas agrícolas, portuárias, entre outras.

Administração

Áreas da indústria, comércio, prestação de serviços, em empresas em geral de pequeno e médio portes.

Contabilidade

Trabalhar em escritórios de contabilidade, em departamentos de contabilidade de empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços e em órgãos governamentais.

Informática Para Internet

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores para internet.

Recursos Humanos

Organizações públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como autônomos e consultores