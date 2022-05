Evento do Governo do Estado em Barueri anuncia investimentos em obras e serviços

Fotos: Benjamin Sepúlvida/ Secom

Barueri foi palco, na manhã de ontem, dia 16, de uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa aproximar a gestão pública estadual dos municípios, denominada Governo na Área. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou investimentos em obras e serviços de R$ 298,2 milhões nas cidades da região Noroeste da Grande São Paulo.

No caso dos investimentos em Barueri, o governador reafirmou a liberação dos recursos do estado na ordem de R$ 125 milhões em equipamentos e no custeio nos primeiros meses de funcionamento do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes. O hospital de alta complexidade que está sendo construído em Barueri tem as obras custeadas pela Prefeitura, que também ofereceu o projeto e o terreno, e atenderá a população dos municípios da região. A Prefeitura de Barueri está investindo R$ 125 milhões, junto com os outros R$ 125 milhões do governo estadual.

Outro anúncio do governador foi em relação às obras do sistema de esgotamento sanitário Dom José (construção de redes coletoras, coletores-tronco e estação elevatória) na região do Jardim Júlio e Chácaras Marco, com recursos de R$ 47,9 milhões. As obras inauguradas vão beneficiar cerca de 390 mil habitantes baruerienses e das divisas.

Também foram destinados cerca de R$ 5 milhões para a cidade, por meio do Detran – SP, para melhorias na infraestrutura viária. Ao todo forma R$ 27,3 milhões para todos os municípios da região Oeste.

Extensão rodovia Castello Branco

Para diminuir os congestionamentos na Rodovia Castello Branco, sobretudo na extensão que compreende Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, o governo anunciou investimento de R$ 815 milhões para a construção de 5 km de marginais na rodovia, realizada pela concessionária CCR ViaOeste.

O evento Governo na Área reuniu no Centro de Eventos de Barueri prefeitos, deputados estaduais e federais, além de autoridades dos municípios da região, entre os quais, além de Barueri, Jandira, Itapevi, Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã.

Autoridades locais, munícipes e profissionais de imprensa também acompanharam o evento, que aconteceu das 9h às 14h. A primeira etapa (das 9h30 às 11h30 aconteceu a reunião restrita com secretários. Das 11h30 às 13h13 ocorreu a cerimônia pública. E das 13h15 às 14h houve a coletiva de imprensa e o atendimento aos municípios pelas Secretarias de Estado.