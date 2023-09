Eventos esportivos movimentaram o fim de semana em Barueri

Foto: Divulgação/ Secretaria de Esportes

O último fim de semana (dias 23 e 24, sábado e domingo) foi de agito para os alunos, atletas e esportistas de Barueri, que participaram de competições, jogos, festivais, além da conquista de muitas medalhas. A cidade preparou inúmeros eventos esportivos, que como resultado, trazem incentivo à prática da atividade física, qualidade de vida, lazer e entretimento para toda a família.

Vôlei e Basquete

No sábado, o Complexo Esportivo do Jardim Silveira foi palco para o “Festival de Vôlei das Escolinhas de Esportes”. O evento reuniu os alunos dos diversos polos em um divertido torneio com integração e socialização. Ainda com o objetivo de incentivar e motivar os nossos atletas, a equipe da Formação (categoria Sub-12) da modalidade de Basquete participou do 1º amistoso fora de casa contra o forte time do Instituto PROF.

Ginástica Artística

Emoção, alegria e elegância: esses foram os sentimentos do “Festival de Ginástica Artística”, realizado durante todo o fim de semana na Academia de Ginástica do Jardim Belval. As alunas da modalidade puderam apresentar aos amigos e familiares todas as técnicas aprendidas durante as aulas.

Bocha

O domingo foi de conquista para a Equipe de Competição da Bocha, que levou a melhor em mais uma disputa pelo Campeonato Metropolitano de Bocha 2023. Placar de 3×2 contra o clube Vila Olímpia. Com o resultado, a equipe se classifica para a Final Série Bronze do Campeonato.

Artes Marciais

O fim de semana também foi movimentado para as modalidades de Karatê e Judô da Secretaria de Esportes.

A equipe de Formação de Judô participou de dois importantes campeonatos. O “VI Intercolegial Notre Dame de Judô”, fora de casa (no Ginásio de Esportes da Notre Dame – SP), proporcionou pódio em todas as categorias disputadas (Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-18). Já o “I Torneio por Equipes da 7ª Delegacia Sudoeste Sensei Massaru Yanaguimori”, organizado nas dependências do Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos, tornou a categoria masculina vice-campeã.

Os karatecas baruerienses viajaram até Salvador, na Bahia, para a disputa do “Campeonato Brasileiro de Karate-Do Tradicional CBKT”. Com a presença de mais de 13 federações (BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PI, PR, RJ, SC, RS e SP) e cerca de 600 atletas. Barueri foi destaque com a conquista de muitas medalhas.

Campeonato Amador