Exames gratuitos de Covid 19 em Barueri, por agendamento, em uma tenda em frente ao Ginásio Poliesportivo

Tendas de testes para Covid serão mantidas até o final de janeiro

Na segunda quinzena de setembro, a Secretaria de Saúde de Barueri instalou tendas no estacionamento do Ginásio José Correa para realizar testes de Covid-19 aos munícipes assintomáticos, ou seja, aqueles que não apresentam sintomas da doença. Devido à grande procura pelos exames que são gratuitos, o serviço foi prorrogado e será mantido até o dia 29 de janeiro de 2021.

O exame realizado é o RT-PCR, baseado em material colhido pelo nariz e a garganta, chamado popularmente de ‘exame do cotonete’.

Graças à parceria da Prefeitura de Barueri com o Ministério da Saúde, os exames coletados são enviados diariamente à empresa de medicina diagnóstica DASA, que libera os laudos de 5 a 8 dias úteis. Os resultados são disponibilizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do paciente.

“Essa parceria nos ajuda muito, ainda mais agora que os números de contaminados aumentaram significativamente. Durante as duas últimas semanas houve uma grande onda da doença e chegamos a realizar em média 600 exames por dia, entre as coletas das tendas e dos Prontos-Socorros da cidade”, relatou Gisele Grahl, biomédica que coordena o projeto em Barueri.

O enfermeiro Nelson Mendes, responsável técnico das tendas, orienta que os munícipes assintomáticos, após a coleta do material, devem permanecer em isolamento social até receberem os resultados do exame. “Durante este período, é importante se resguardar e usar a máscara até dentro de casa para proteção dos familiares. Caso haja mudanças e surjam sintomas, o paciente deve procurar o Pronto-Socorro mais próximo”, explicou.

Os exames são coletados de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h, no estacionamento do Ginásio de Esportes José Correa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Bethaville), mas é necessário realizar o agendamento, que pode ser feito através da UBS mais próxima ou pelo APP Saúde Barueri. Pessoas com mais de 60 anos podem agendar o exame pelo telefone: (11) 4349-0600.