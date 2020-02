Exposição no ATC – Carnaval 2020 com arte

A galeria de arte do Alphaville Tênis Clube traz, em pleno carnaval, uma exposição colorida e vibrante.

Reunindo artistas com diferentes linguagens e nacionalidades, dentro de um contexto contemporâneo, a exposição tem dupla curadoria: Maria Nascimento, no Brasil e Ângela Oliveira, de Portugal.

Como a época mesmo inspira, os artistas farão uso de muita criatividade em telas e esculturas concebidas em linguagem contemporânea e diversificada.

A mostra conta com cerca de 40 obras que se harmonizam, trazendo ao expectador uma surpreendente imersão na poesia plástica universal.

O Alphaville Tênis Clube fica na Al. Paris, 555 – Alphaville Industrial e a abertura da exposição será no dia 24/02 às 18h00 com Vernissage para sócios do clube, convidados e público, permanecendo até o dia 09/03/2020.

Os artistas são:

Juliana Rabelo

Ana Canale

Alice Niel

Vinicius de Paula

Monica Pailo

Daniele Bloris

Diego J.Cardoso

Regiane Martinez

Dinorah Rosencrantz

Sophia Natsumi

Alfredo Maffei

Marilena Borrás

Everaldo Porciúncula

Magdi Aloufa

Masson

Luccas Inocente

Arlita Angrizani

Antonia Marli Dante

Pathy Esse