Feira Noturna de Barueri será na segunda-feira nas semanas do Natal e Ano Novo

Foto: Allison Roberto/ Secom Barueri

Por conta das festividades de final do ano e para melhor atender aos usuários que frequentam a Feira Noturna de Barueri, a Coordenadoria Técnica de Abastecimento, ligada à Secretaria de Suprimentos, antecipou as edições que seriam na véspera do Natal e do Ano Novo para a segunda-feira das mesmas semanas.