Festa Surpresa da Mônica: Evento repleto de tecnologia e interatividade estreia no Iguatemi Alphaville

Fãs da Turminha mais amada do Brasil terão a oportunidade de vivenciar experiências únicas e imersivas em circuito exclusivo para celebrar os 60 anos da personagem mais icônica do universo de Mauricio de Sousa

Como ação comemorativa aos 60 anos da Mônica, a personagem mais famosa do Brasil, é inaugurado um evento com circuito interativo que convida os participantes a vivenciarem uma festa-surpresa para a Mônica com atividades muito divertidas, desenvolvidas numa parceria inédita da Mauricio de Sousa Produções com a YDreams Global. Itinerante, o projeto chega primeiro ao Shopping Iguatemi Alphaville, localizado em Barueri, na zona oeste de São Paulo. Serão nove ambientes com muita interatividade e inovação, nos quais os visitantes poderão se divertir e fazer parte da festa mais esperada do ano, direto do bairro do Limoeiro. A atração permanece no Piso Xingu, entre 19 de maio e 02 de julho. Após a temporada, o espaço passará pelos outros shoppings da rede Iguatemi em Sorocaba (SP) e Porto Alegre (RS) até outubro deste ano.

O projeto recria o lar doce lar da Mônica e sua família, que está preparado para festa. São ambientes carregados com muitas cores e repletos de tecnologia, com telas instagramáveis, vídeos interativos, games e brincadeiras, reservando verdadeiras surpresas e emoções a todo público. Os ambientes se interligam e contam com a participação especial de Cebolinha, Magali, Cascão, Milena, Jeremias e outros personagens da Turminha mais querida do Brasil.

“Quem nunca sonhou em celebrar o aniversário da Mônica com a Turminha? É isso que estamos propondo por meio deste projeto, que celebra com muito estilo, garantindo momentos inesquecíveis aos fãs, em ambientes repletos de muita tecnologia, animações e caracterizações pensadas em cada detalhe para que seja uma experiência ímpar para todos”, destaca Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo.

“Estamos muito felizes em ser o primeiro shopping a receber esse evento! A Turma da Mônica ultrapassa gerações, trazendo para milhares de crianças e jovens, de ontem e hoje, muita diversão, cultura, lazer e acima de tudo, lições. Proporcionar esse tipo de ativação para nossos clientes está alinhado com o nosso pilar de lazer e entretenimento, mostrando que o nosso empreendimento é palco de experiências únicas e exclusivas para toda a família. Temos certeza de que crianças, pais, tios e avós se permitirão entrar no mundo lúdico e encantado da Turma e viverão momentos incríveis por aqui”, comenta Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville.

Para Karina Israel, CEO da YDreams Global, é um motivo de orgulho desenvolver um projeto que promete muita diversão para adultos e crianças neste ano tão especial. “Nós, da YDreams, estamos honrados em realizar este circuito imersivo em formato de festa-surpresa, para celebrar os 60 anos da personagem mais amada (e forte) do Brasil, a Mônica. Os visitantes vão encontrar experiências únicas e brincadeiras que irão encantar toda a família”, conta Karina.

Confira os ambientes:

Sejam Bem-vindos. Local em que os visitantes serão recebidos para a experiência. Os personagens Seu Sousa e Dona Luísa, pais da Mônica nos gibis, recepcionam a todos e destacam que a festa da “Dona da Rua” é surpresa.

Sala de Estar. Ao entrar na casa, Jeremias recebe os visitantes para os preparativos da comemoração. O espaço conta com um game divertido e interativo em que os pequenos poderão ajudar a selecionar os objetos de decoração. O sofá pula-pula garantirá momentos muito descontraídos às crianças. Nesse ambiente, um álbum de fotografias digitais apresenta os momentos especiais da Mônica com a família e os amigos. Pelas janelas, é possível ver o bairro do Limoeiro “ao vivo” e a chegada da Turminha para a festa.

Estúdio do Mauricio de Sousa. Em uma interatividade com muita tecnologia e realidade aumentada, os visitantes poderão ver a evolução da Mônica ao longo dos anos pelo traço e desenhos do ilustrador. O espaço ainda reserva uma grande surpresa, em que os visitantes terão que subir em uma escada para descobrir uma passagem secreta que os conduz a outra sala.

Garagem. As crianças poderão participar e colaborar com o plano infalível do Cebolinha. No ambiente, todos são convidados a colorir um Sansão que será dado de presente para a aniversariante, no momento dos parabéns. A sala possui ainda brincadeiras físicas, cama de gato e um escorregador com chegada em uma piscina de bolinhas.

Quarto. Quem nunca teve a curiosidade de saber como é o quarto da Mônica?

Nesse ambiente, as crianças poderão conferir cada detalhe, como a cama em formato de Sansão e um cantinho de brincar. Na Penteadeira Avatar, as pessoas criam seu próprio personagem da Turma da Mônica, por meio de uma tela touch em que as características poderão ser selecionadas e customizadas. O guarda-roupa, repleto de inconfundíveis vestidos vermelhos da personagem, contém, ainda, uma grande revelação: uma passagem secreta para um quarto de treinamento da Mônica.

Sala Secreta de Treinamento. Esta sala, toda azul como Sansão, releva o local de treinamento da força da Mônica. As crianças poderão testar suas habilidades e se sentir tão empoderadas quanto a personagem. Vão aprender, por meio de experiências interativas, que combinam movimento físico e conteúdos digitais, a resgatar e a desatar os nós da orelha do Sansão, seu coelho mais amado.

Banheiro. No instapoint, será possível visualizar o Cascão tomando banho de uma forma inusitada, com uma roupa completa de mergulho. Ainda no espaço, as crianças se surpreenderão com o tamanho da escova de dente da “Dona da Rua”.

Cozinha. Neste espaço, os visitantes terão o desafio de preparar bolinhos para a festa-surpresa da Mônica. As crianças devem confeitar cupcakes interativos, que também estarão em destaque no momento dos parabéns. Atraída pelo aroma dos preparos, a Magali surgirá em alguns momentos na janela, conferindo as guloseimas que os pequenos estão preparando.

Hora dos Parabéns. No quintal da casa da Mônica, as crianças poderão ajudar a Milena a finalizar a decoração, colocando itens nos locais indicados, deixando a festa mais bonita e com alto-astral. Os cupcakes preparados pelos pequenos serão exibidos junto ao bolo na mesa enfeitada; na caixa de presentes surgem os desenhos dos Sansões que as crianças produziram com o Cebolinha; no game de balões, as crianças batem palmas para encher a tela de balões e interagir com eles. Na hora dos parabéns, a Turminha entra em cena virtualmente para comemorar com os visitantes.

Serviço: Festa Surpresa da Mônica

Período: 19/05 a 02/07

Local: Shopping Iguatemi Alphaville (Al. Rio Negro, 111 – Alphaville Industrial, Barueri – SP)

Valores:

Ingresso Infantil (criança até 12 anos acompanhada de até 2 adultos não pagantes): R$ 45,00

Combo Família: 2 Crianças e 2 adultos = R$ 80,00

Meia-Entrada: R$ 45,00

Inteira: R$ 90,00

Sessões especiais com Meet & Greet:

Ingresso Infantil Meet & Greet (criança até 12 anos acompanhada de até 2 adultos não pagantes): R$ 55,00

Combo Família: 2 Criança + 2 adultos = R$ 95,00

Meia-Entrada: R$ 50,00

Inteira: R$ 100,00

Para mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/82984/d/195402

