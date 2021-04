FIEB arrecada mais de meia tonelada de leite em pó

Foto: Divulgação FIEB

Em campanha desenvolvida pelos servidores da FIEB (Fundação Instituto de Educação de Barueri) e, através da parceria com a empresa La Sereníssima, foram entregues no dia 19, ao Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, mais de meia tonelada de leite em pó.

As doações foram entregues pessoalmente pelo superintendente FIEB, Luiz Antonio Ribeiro, e recebidas pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, e a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina (foto).

Em agradecimento, a primeira-dama de Barueri ressaltou o empenho da FIEB em contribuir com as ações sociais do município, assim como a importância de ajudar a população mais necessitada de Barueri, e ressaltou: “Graças a Deus não tem faltado nada para nossas famílias. Graças a pessoas como vocês!”

Atento às necessidades que envolvem toda a comunidade escolar, o superintendente Luiz reafirmou o compromisso da Fundação em estar sempre disponível para auxiliar as famílias da região e agradeceu mais uma vez pela confiança. A FIEB se entrega para ajudar nessa missão, que é ver a população de Barueri bem atendida, declarou.”