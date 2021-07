Frio intenso: Barueri amplia acolhimento de pessoas em situação de rua

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Com o alerta meteorológico sobre a forte queda de temperatura prevista para esta semana, a cidade de Barueri, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU), intensificou ações de acolhimento para pessoas que vivem em situação de rua e rejeitam o acolhimento nos abrigos.

Os abrigos vinculados à administração municipal, como a Casa de Passagem e a Cáritas – Casa São Francisco de Assis, continuam preparados para receber quem os procurar. Os horários da abordagem especializada foram ampliados para até a meia noite. A oferta de cobertores e agasalhos novos também aumentou.

“Os abrigos também receberam muitas doações. Percebemos que a comunidade está mais sensibilizada”, destaca a coordenadora das duas unidades, Rosangela Huehara Ikeda. Os abrigos somados têm a capacidade de atender até 170 pessoas, e vale lembrar que os locais garantem alimentação e estrutura para higiene.

Sads abriga moradores durante temperaturas baixas

A sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social também tornou-se um ponto de apoio para esse grupo mais vulnerável que resiste aos abrigos. No local foi criada a estrutura com dormitório e espaço para higiene. Refeições como jantar e café da manhã estão garantidas, assim como as equipes estarão a postos durante toda a estadia.

Busca ativa reforçada

Uma equipe especializada da Sads, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), fará também a abordagem de pessoas em situação de rua durante as madrugadas para ofertar o abrigo improvisado.

“Já monitoramos os locais que essas pessoas em situação de rua ficam instaladas. Por isso a equipe está engajada em trazê-las para essa nova estrutura. A expectativa é que ninguém fique sem amparo”, explica a secretária da Sads, Adriana Bueno Molina.

“Este é o momento que precisamos unir todos os recursos disponíveis para acolher essas pessoas. O nosso compromisso é garantir que todos sejam atendidos com dignidade e acolhimento”, ressalva a presidente do Fundo Social Estrela Guia, Sônia Furlan.

Você pode ajudar

Caso você veja alguém passando frio pelas ruas, ligue para 4199-0703. As equipes especializadas farão o acolhimento humanizado.