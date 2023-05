Fundação Laço Rosa, SHEIN e Parque Shopping Barueri oferecem 900 exames de mama gratuitos para mulheres

No final do mês de maio o Parque Shopping Barueri promoverá a ação Autocuidado Nunca Sai De Moda, iniciativa da Fundação Laço Rosa com investimento social da SHEIN. A ação contempla a oferta de 900 exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia das mamas para mulheres O objetivo é oferecer, de forma mais prática, examesimportantes para o público feminino para detecção precoce do câncer de mama, a doença que mais acomete mulheres no Brasil.

Os exames acontecem de 21 a 24 de maio no estacionamento do Shopping. No domingo, o horário de funcionamento será das 12h às 20h e durante a semana das 10h às 22h. Para fazer o exame, é preciso realizar cadastro antecipado clicando aqui. As mulheres devem levar o cartão SUS e exames anteriores, caso tenham.

A mamografia é realizada em mulheres a partir de 40 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses ou que tenham indicação médica. Já a ultrassonografia das mamas é destinada para pessoas do sexo feminino a partir dos 25 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses ou que tenham indicação médica.

Manter a rotina de exames em dia com a mamografia anual é parte do autocuidado feminino. “”O câncer de mama é uma doença que tem 95% de chances de cura quando diagnosticado e tratado no tempo certo, da forma certa, por isso a detecção precoce salva!”. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2022 foram detectados 66 mil novos casos da doença. “Ações como essa encurtam o caminho para o diagnóstico precoce porque em alguns municípios o tempo de espera é grande e as barreiras do sistema muitas vezes impede que o paciente tenha o seu diagnóstico cedo”, explicou Marcelle Medeiros – Presidente da Fundação Laço Rosa.

Além dos exames de imagem, as mulheres devem ficar atentas a outros sinais da doença que podem ser encontrados no exame do toque – a apalpação das mamas – sendo eles: manchas, nódulos, mudança de formato, aumento do tamanho, mudança no formato do mamilo, entre outros.