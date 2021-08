General Shopping e Outlets do Brasil está com vagas abertas em diferentes cidades do país – Barueri – Parque Shopping Barueri

Foto: Arquivo

Shoppings e Outlets do Grupo acumulam mais de 70 oportunidades

A General Shopping e Outlets do Brasil, administradora de shoppings e outlets que reúne 15 empreendimentos em diferentes estados do país, é uma importante geradora de emprego nas regiões onde atua e conta atualmente com mais de 70 vagas abertas.

Em um momento desafiador como o atual, o varejo continua sendo a porta de entrada do mercado de trabalho para muitos profissionais e a oportunidade de recolocação, para outros. Há posições no interior de São Paulo, como Itupeva e Campinas, além de Barueri, Brasília, Salvador e Fortaleza.

Confira mais informações sobre as vagas e como se inscrever:

Parque Shopping Barueri

Empório do Surf – Operadora de Caixa. Se aplique aqui.

Descrição:

· Cobrar e Registrar vendas

· Para o Período da Tarde – das 14:00 as 22:00

Pré requisitos:

· Com ou Sem Experiência

· Disponibilidade de Horário

· Conhecimento do nosso segmento é um Diferencial

· Informática Básica

· Residir nas proximidades

Fit Beach – Vendedora. Se aplique aqui.

Descrição:

· Atendimento ao cliente

· Caixa

· Organização de produtos

· Limpeza da loja

· Abertura ou fechamento da loja

Pré requisitos:

· Ter acima de 25 anos

· Experiência em vendas de roupas/ lingerie/fitness/ praia e plus size.

· Boa comunicação

· Disponibilidade de horário

Mais vagas no site do Shopping: https://www.parqueshoppingbarueri.com.br/trabalhe-conosco

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site. https://www.generalshopping.com.br/