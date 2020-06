Gilbarco Veeder-Root produz barreiras de acrílico para doação a asilo de Barueri

A empresa, líder global em equipamentos, tecnologia e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência, aproveitou sua fábrica em Barueri para produzir barreiras de acrílico em ação de solidariedade de combate à pandemia.

Foram produzidos chapas de acrílico, barreiras antivirais para a recepção e sala de atendimento e, ainda, fez parte da ação, a produção de 15 barreiras para a sala de inclusão digital, dividindo as bancadas dos computadores. A entrega foi realizada no dia 23 de junho, ao asilo Grupo Vida Brasil, que fica em Jardim Belval, Barueri/SP.

As barreiras foram produzidas na fábrica da Gilbarco Veeder-Root, em Barueri, com material usado na fabricação de suas bombas de combustíveis, inclusive os adesivos que foram criados pela área de comunicação visual da empresa.

A ação faz parte do Day of Caring iniciativa de responsabilidade social da Gilbarco Veeder-Root, em nível mundial. Ainda este mês, será feita a doação de mais barreiras antivirais à prefeitura de Barueri para serem distribuídas a hospitais e Centros de Saúde da região.

