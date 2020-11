Gilbarco Veeder-Root, sediada em Barueri, lança bomba de combustível inteligente com tecnologia e design nacionais

Foto: Divulgação

Desenvolvida a partir de feedbacks de donos de postos, engenheiros e consumidores, a ‘Prime S’ chega ao mercado com recursos inteligentes e desenho moderno, que otimiza a operação e valoriza a fachada do posto.

A nova bomba de combustível da Gilbarco Veeder-Root, empresa sediada em Tamboré/ Barueri, oferece funcionalidades únicas, que aprimoram o monitoramento do estoque e da operação, reduzem as possibilidades de fraudes e aumentam a segurança do cliente.

Projetada com tecnologia brasileira, a partir de demandas de clientes, e consumidores finais, a Prime S tem formas arredondadas e aparência inovadora, pensada para atrair clientes e otimizar a operação na pista. Entre as inovações, o uso de rebites de aço inox no lugar das soldas - mesma tecnologia utilizada na construção de aviões -, a estrutura e painéis em alumínio, com pintura eletrostática a pó, e as laterais superiores em plástico injetado, com proteção UV, garantem mais resistência ao tempo e à corrosão, mesmo em áreas litorâneas.

Entre os diferenciais, a iluminação por LED e o mostrador em vidro temperado deixam as informações sobre o abastecimento mais visíveis ao consumidor, impedindo erros na hora da cobrança. A Prime S ainda vem dotada de teclado touch que, além de agilizar o serviço, aumenta a vida útil do equipamento, por não conter peças móveis. Ela ainda pode vir com um monitor de mídia opcional, que possibilita divulgar promoções e serviços do posto, ou gerar renda extra como espaço para publicidade de parceiros.

Somados à estética e à resistência externas, os recursos da Prime S multiplicam a eficiência na gestão do negócio, dos ativos à performance nas vendas. Além disso, a Prime S pode ser acoplada a dispositivos para identificação do frentista (Prime ID), permitindo visualizar a produtividade de cada colaborador, individualmente e em tempo real.

Gestão remota e tomada de decisões

Dotada de poderosas conexões sem fio, a Prime S utiliza o protocolo de comunicação Gilbarco Two Wire, compatível com as principais software-houses do mercado, e pode ser associada a sistemas de gestão acessíveis por meio de aplicativos em Android e IOS, que possibilitam ao revendedor tomar decisões remotamente. Com dados sobre o horário de cada fornecimento, por exemplo, pode-se identificar os períodos de pico e escalonar a equipe de forma mais assertiva. O gerenciamento on-line das vendas na pista também favorece a realização de campanhas e promoções, a reposição do estoque e a melhor precificação dos combustíveis.

A Prime S, em conjunto com o Prime Pay, otimiza o sistema de pagamentos, à vista ou com cartão de crédito, concentrando a transação financeira na mesma posição do abastecimento. No quesito segurança, a criptografia de dados provê mais confiança ao consumidor e elimina a possibilidade de fraudes, uma vez que é impossível adulterar as informações armazenadas, fiéis às quantidades de combustível comercializadas, e aos respectivos valores cobrados.

A bomba inteligente, Prime S está disponível nas versões com 4, 6 e 8 bicos, permitindo 2 ou 4 abastecimentos simultâneos. Tudo isso com maior estabilidade e precisão, proporcionadas pela nova geração de medidores, testados globalmente e compatíveis com o combustível brasileiro, o que minimiza a necessidade de intervenções para calibração e despesas com manutenção.

Segundo o Gerente de Produtos para América Latina, Antonio Cristóvão, a bomba Prime S está em conformidade com as normas do INMETRO e atende as novas portarias relacionadas a RTM e Recuperação de Vapores.

Cristóvão também destaca que a Prime S é intercambiável com outros modelos Prime, dispensando grandes adaptações para a substituição de bombas, “Quem já usa a linha Prime não precisa, por exemplo, quebrar o piso para fazer a troca do sump (reservatório de contenção de derrames), assim, em pouco tempo, a ilha de abastecimento pode retomar a operação”, esclarece.

Sobre a Gilbarco Veeder-Root – Produtos testados pelo tempo e aprovados para o futuro. Desde 1865, a Gilbarco Veeder-Root é líder global em equipamentos, tecnologia e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência. Seus sistemas são projetados para trabalhar de forma integrada proporcionando economia de recursos e maior eficiência. Seja no exterior, no interior, no subsolo ou na nuvem, a Gilbarco tem a solução de abastecimento mais adequada para cada tipo de negócio (www.gilbarco.com.br).