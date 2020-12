Globo de Neve com Papai Noel é uma das atrações da segunda edição do Natal Nevado no Alpha Square Mall

Fotos: Divulgação

O bom velhinho e sua equipe também recebem visitantes e doações pelo drive-thru do mall

O Alpha Square Mall apresenta a segunda edição do Natal Nevado, composto por decoração típica, com destaque para o Globo de Neve -que tem quatro metros de diâmetro e a presença do Papai Noel e sua equipe dentro dele aos finais de semana, para interagir com crianças e adultos em segurança. O bom velhinho fica aos sábados e domingos das 14h às 19h.

Além das atrações tradicionais do Natal Nevado, o Alpha Square Mall prepara uma data ainda mais especial, para deslumbrar os visitantes com a Exposição de Esculturas de Gelo. Será no dia 12 de dezembro a partir das 18h, com diversas peças esculpidas em gelo de verdade, verdadeiras obras de arte para apreciar, fotografar e tornar a ocasião memorável.

Até o Natal, o Alpha Square Mall também receberá as cartinhas das crianças no mall e promoverá o drive-thru natalino para arrecadação de doações de brinquedos que serão doados a crianças carentes da região de Barueri.

Em meio ao entretenimento, vale ressaltar que neste ano a prioridade são as medidas protetivas no combate à Covid-19. “Todo cuidado é necessário e contamos com a compreensão dos visitantes. Uma das atrações de sucesso do ano passado, o Globo de Neve, desta vez estará disponível para as pessoas registrarem seus momentos somente do lado de fora, não será permitido entrar como foi em 2019. Tudo pela segurança dos visitantes”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

Outra ação pensada para evitar aglomeração foi a criação do Member Club para cadastrar moradores de condomínios na região e potenciais clientes do shopping com a finalidade de promover encontros agendados entre os members e o Papai Noel. “Através do nosso site, os condôminos residenciais e comerciais podem fazer o cadastro informando de qual residencial fazem parte e nossa equipe entrará em contato para fazer os agendamentos. Assim, poderemos ter maior controle durante as visitas ao bom velhinho. Os personagens também estão respeitando o distanciamento social e incorporando a máscara às suas caracterizações”, informa a superintendente do shopping.

Pela pandemia, o Alpha Square Mall adotou uma série de cuidados, intensificou a higienização das áreas comuns do mall; instalou demarcações no piso indicando a distância mínima entre as pessoas; disponibilizou totens com álcool em gel acionados por pedais em diferentes pontos, e criou uma estratégia inédita para promover o distanciamento em meio ao jardim, posicionou manequins de vitrine ocupando lugares nos bancos. “Convidamos artistas plásticos da região e de São Paulo para dar vida e estilo às peças, seguindo o conceito de Valores Humanos. E a ideia virou atração, a ponto de se tornar uma exposição itinerante chamada Human Parade”, conta Adriana Saad.

Nos acessos ao shopping, mantemos a aferição de temperatura de colaboradores e visitantes, e o uso da máscara permanece obrigatório, exceto no momento das refeições nos restaurantes.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011. Localizado na Avenida Sagitário, entrada pela Avenida Yojiro Takaoka. Atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.