Governador vem a Barueri para dar início às obras de extensão da Castello Branco

Fotos: Benjamin Sepúlvida/ Secom

Barueri recebeu nesta terça-feira, dia 24, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para a assinatura do início das obras de extensão das marginais da rodovia Castello Branco, que tem um investimento de R$ 815,3 milhões. Segundo o governador, em seu discurso no evento, “o desenvolvimento do estado passa pelo eixo da Castello, o principal eixo de crescimento de São Paulo e se não fizermos intervenções agora, daqui a algum tempo não vamos mais ver investimentos acontecendo”.

Na solenidade da assinatura, que aconteceu no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro Novo de Barueri, o prefeito Rubens Furlan, ao lado do vice-prefeito e Secretário de Obras, Beto Piteri, agradecu o esforço do Governo do Estado para a viabilização das obras com a concessionária CCR / ViaOeste, que deverá ter duração de 35 meses e gerar cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos.

O prefeito Rubens Furlan sempre buscou esta obra de extensão da Castello Branco, o que destacou em seu discurso. E, também lembrou o investimento do governo estadual na construção do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, que atenderá a população de Barueri e das cidades vizinhas.

A deputada federal Bruna Furlan e prefeitos da região prestigiaram a vinda do governador, que visita Barueri pela segunda vez em menos de duas semanas, declarando que a solenidade foi como uma “reunião de trabalho”. A deputada barueriense também discursou e agradeceu o apoio do governo estadual. E, enfatizou: “É uma obra que vai sustentar o desenvolvimento de toda nossa região, e precisamos que seja um desenvolvimento com crescimento sustentável”.

Obras de extensão das marginais

A extensão das marginais da Castello Branco compreende o trecho do km 22 ao km 27, em ambos os sentidos. O projeto prevê ainda a implantação de uma faixa adicional do km 27 ao km 32. As obras serão realizadas pela concessionária CCR/ViaOeste.

As novas marginais vão eliminar gargalos viários na região, principalmente nos horários de pico. Além de veículos de passeio e motocicletas, o trecho entre Barueri e Alphaville registra diariamente tráfego de ônibus intermunicipais e fretados, além de caminhões e utilitários que atuam com transporte de carga, uma vez que a rodovia é um importante elemento logístico no Estado, além de um número impressionante de veículos de passeio.

“As obras vão separar e organizar os diferentes tipos de tráfego na Castello Branco, especialmente em Barueri, para reduzir o tempo dos deslocamentos e garantir melhores condições de segurança na região”, afirmou o diretor geral da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Milton Persoli. O projeto autorizado pela Artesp também prevê novos elementos de segurança e a construção de duas novas pontes, além da remodelação dos trevos de acesso à Barueri e Alphaville.

Mais de 651 mil habitantes das cidades de Barueri, Jandira e Itapevi, além de trabalhadores da região, estão sendo beneficiados diretamente pelas obras, que também vão melhorar o fluxo viário até a chegada à cidade de São Paulo pela Castello.