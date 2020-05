Guarda Municipal de Barueri interdita brinquedos em praças públicas

Foto: Renato Bueno/ Secom de Barueri

Na luta contra o novo coronavírus uma nova medida foi tomada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri (SSMU). Na madrugada desta quinta-feira (30), a Guarda Municipal interditou os brinquedos e playgrounds de todas as praças públicas do município.

De acordo com Alberto Euflauzino Correia, coordenador operacional da Guarda, a ação foi tomada para evitar a aglomeração de pessoas nesses locais. “As crianças são potenciais transmissoras em levar o vírus para dentro de suas casas, contaminando os irmãos, pais e os avós, que são do grupo de risco. Hoje, na primeira hora, fizemos a interdição”.

A Guarda Municipal continua mantendo o patrulhamento e fiscalização pela cidade para garantir que a quarentena seja respeitada no município. “Nós atuamos em duas frentes, a primeira é fazer cumprir o decreto estadual e municipal quanto ao fechamento dos comércios, deixando em funcionamento apenas os essenciais. O outro ponto em que nós atuamos é o de conscientização, que é esse trabalho que estamos fazendo nas praças. A gente entende esse anseio da população em sair às ruas e em retomar as atividades normais, mas neste momento a segunda atuação da Guarda é orientar as pessoas quanto ao risco que estão correndo”, concluiu Correia.

A quarentena e o isolamento social decretados pelo Governo do Estado seguem até o dia 10 de maio, podendo ser expandidos caso os órgãos de Saúde julguem necessário. Cabe à população respeitar as medidas de segurança para que a propagação do vírus seja reduzida e a pandemia vencida o mais breve possível.

