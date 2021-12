Há 10 anos Barueri mantém o Registro Geral do Animal para garantir o bem-estar dos pets

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Assim como as pessoas precisam de registro, seja a Certidão de Nascimento, o RG (Registro Geral) e o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para identificarem-se e terem acesso a serviços públicos e privados, os animais também precisam dessa identificação. Em Barueri esse documento é o RGA (Registro Geral do Animal), que existe há 10 anos, implementado em 2011 pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Para fortalecer ainda mais as políticas públicas de proteção animal, Barueri criou a lei municipal nº 2.588, de 18 de dezembro de 2017. Ela prevê que “os cães e gatos deverão ser obrigatoriamente registrados e identificados no âmbito do município através do Registro Geral de Animal – RGA. §1º A identificação deverá ser realizada de forma definitiva por intermédio de microchips ou por outros métodos cientificamente aprovados e reconhecidos pelos órgãos competentes”.

Os animais de Barueri registrados e microchipados podem ser identificados caso estejam perdidos ou sejam abandonados. O mecanismo também permite acesso aos serviços de saúde veterinária, castração, entre outros.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira (o Bidu), alerta que o registro torna-se importante para que animais e tutores sejam reconhecidos e sintam-se mais seguros e amparados pela municipalidade. “Atualmente, temos mais de 53 mil animais registrados no município. Isso mostra o tamanho da nossa responsabilidade como sociedade com nossos queridos pets, que são mais um membro da família”, ressalta Bidu.

Como registrar

Para registrar seu animal não há custos, basta acessar o Portal Pet e fazer o cadastro, muito simples e fácil. Porém, é necessário que o tutor esteja com o Cadastro Cidadão atualizado. Outra forma de aquisição é por meio de agendamento no Ganha Tempo, onde devem ser apresentados um documento original com foto, o CPF, um comprovante de endereço recente e um endereço de e-mail válido.

A importância do registro

Além de auxiliar na busca pelo animal perdido, a marcação é essencial para o agendamento nos mutirões de castração gratuitos, disponibilizados a cada dois meses pela Prefeitura de Barueri, além da marcação de consultas de rotina no Cepap I (Centro de Proteção ao Animal Doméstico), que fica na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos.

O Registro Geral do Animal (RGA) permite, ainda, conhecer o tamanho da população de cães e gatos no município, sendo uma informação primordial para dimensionar a disponibilidade de serviços veterinários e identificar a população animal em situação de vulnerabilidade. Para se ter uma ideia, estima-se que Barueri tenha um cão ou gato para cada cinco pessoas.

Por isso os animais resgatados, reabilitados e disponibilizados para adoção no Cepad já saem com esse combo (RGA + microchipagem + castração + vermifugação + orientação veterinária + acolhimento do tutor), assim a família pode ficar mais tranquila quanto a tutela do pet. Vale lembrar que não precisa ser morador de Barueri para adotar um pet no Cepad, apenas ter carinho e consciência. Saiba mais sobre como adotar AQUI.