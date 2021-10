Halloween Literário no Alpha Square Mall em Alphaville

Foto: Divulgação

A ação é promovida em parceria com a livraria Ponto Literário e terá personagens de livros interagindo e fotografando com os visitantes pelo shopping em Alphaville, além de caça ao tesouro e outras atividades

No dia 29 de outubro, a partir das 17h30, o Alpha Square Mall apresenta o “Halloween Literário”, evento realizado em parceria com a loja Ponto Literário -livraria diferenciada do grupo Ciranda Cultural-, com o objetivo de proporcionar diversão para as famílias que visitam o empreendimento.

Durante a ação, as crianças participarão de brincadeiras e se encantarão com a presença de cosplays do universo literário de Harry Potter, entre outras atividades. Além da interação gratuita com os personagens, haverá um pacote diferenciado para participar da Festa de Halloween na sexta-feira, incluindo caça ao tesouro, porções de petiscos e drinks em forma de poções mágicas. Basta adquirir o ingresso na Ponto Literário ou através do link: https://www.lojapontoliterario.com.br/produtos/ingresso-halloween-literario-29-10/. O valor é R$ 39,90 por pessoa.

“As crianças se divertem com festas temáticas e a ideia aqui é promover a interação entre elas, fazer com que se unam para participarem das brincadeiras temáticas e se envolverem com o ambiente lúdico. Elas podem participar fantasiadas, com adereços e soltar a imaginação com a gente. Ao mesmo tempo, os pais aproveitam o momento para curtir o happy hour com os amigos enquanto os pequenos se divertem com segurança”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do shopping.

O Alpha Square Mall segue com uma série de protocolos de segurança para colaboradores e visitantes, com a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns.

Conhecido como o shopping Jardim da região de Alphaville, o Alpha Square Mall destaca-se pelo ambiente acolhedor e diferenciado quando comparado a um empreendimento convencional. Possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

Festa de Halloween no Alpha Square Mall

Dia 29 de outubro às 17h30

Ingresso na Livraria Ponto Literário: R$ 39,90 – inclui caça ao tesouro, porções de petiscos e poções mágicas (drinks). Ou através do link: https://www.lojapontoliterario.com.br/produtos/ingresso-halloween-literario-29-10/

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Loja Ponto Literário, @lojapontoliterario, no piso térreo

