A Hewlett Packard Enterprise reabre seu escritório com espaço reformado, promovendo nova experiência para as equipes

Fotos: Divulgação

Projetada para adaptar à nova rotina de trabalho híbrido, a reforma do espaço trouxe um novo centro de colaboração e cultura com criatividade, adaptação e interação

A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) reabriu, no da 12, sua sede em Alphaville, Barueri (SP), reformada e projetada para aprimorar as experiências de seus funcionários, a fim de facilitar a colaboração entre equipes, construir uma cultura de convivência pós-pandemia, permitindo que as equipes obtenham o maior benefício que o trabalho em grupo proporciona e maximizando a flexibilidade e o bem-estar.

Para Ricardo Emmerich, presidente da HPE no Brasil que atualmente conta com 600 funcionários no país trabalhando de forma remota, os últimos dois anos foram desafiadores e a empresa prestou todo suporte aos funcionários, buscando o máximo de conforto e adaptação. Com esse novo momento o investimento se amplia. “Como fornecedora de infraestrutura de TI, que as empresas confiam para ajudar a potencializar o valor de seus próprios dados e tecnologia, nós internamente continuamos investindo em ferramentas e recursos para manter nossas equipes conectadas, promovendo a colaboração, tanto para ambientes presenciais quanto virtuais”, diz Emmerich.

O novo espaço da HPE agora conta com menos postos de trabalho individuais, porém com mais espaços colaborativos, como salas de reunião, mesas flexíveis, áreas sociais, sala de jogos, áreas externas e quadra de esportes, o ‘e-club’ (lanchonete), utilizado tanto para as refeições como para trabalho ou reuniões rápidas. “Todos os espaços foram repensados para serem híbridos, mas também pensamos na privacidade e concentração, com as salas ‘focus’, além disso agora há uma sala de lactância para as mamães e sala ‘wellness’ para terapias. Todos os ambientes foram pensados com tecnologias que permitem a conexão entre os colaboradores que estão presenciais e online” diz Patricia Dall’oglio, gerente de workplace da HPE no Brasil.

Segundo Raphael Costa, gerente de RH da HPE no Brasil, com todas as mudanças trazidas pela pandemia, a empresa precisava ser mais do que nunca um exemplo. “Quando falamos sobre adaptação a ambientes híbridos ou distribuídos e quando falamos sobre nosso local de trabalho, não estamos necessariamente falando apenas de um local físico, mas sim da experiência dos colaboradores e das formas pelas quais nos apresentamos uns aos outros e aos nossos clientes todos os dias”, diz Costa. “Agora, mais do que nunca, com o programa Edge-to-Office e com o trabalho híbrido normatizado, podemos atrair talentos de todo o país, não mais limitados por longos deslocamentos. A flexibilidade permite que nossos colegas tenham a oportunidade de encaixar a HPE em suas vidas e não o contrário”, complementa.

A reforma da sede da HPE em São Paulo, já estava em andamento antes da chegada repentina da pandemia de covid-19. “As obras foram suspensas e, aos poucos, nós as retomamos, até que finalmente estamos prontos para oferecer a prática de um modelo híbrido no escritório/remoto. Em pesquisas recentes com nossos funcionários sobre suas preferências quanto ao ambiente de trabalho, os dados apontaram a preferência pelo trabalho híbrido, com flexibilidade, e a preferência por usar o escritório para colaboração, reuniões presenciais e conexões sociais”, finaliza Patricia Dall’oglio.

Atualmente, cerca de 95% da força de trabalho da HPE atua fora do escritório rotineiramente, ressaltando a preferência dos membros da equipe por condições de trabalho flexíveis

Sobre a Hewlett Packard Enterprise

A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) é a empresa global edge-to-cloud que ajuda as organizações a acelerarem os resultados liberando valor de todos os seus dados, em qualquer lugar. Construída com base em décadas reimaginando o futuro e inovando para melhorar a maneira como as pessoas vivem e trabalham, a HPE oferece soluções de tecnologia exclusivas, abertas e inteligentes como serviço. Com ofertas que abrangem serviços em nuvem, computação, computação de alto desempenho e IA, borda inteligente, software e armazenamento, a HPE oferece uma experiência consistente em nuvens e bordas, ajudando os clientes a desenvolverem novos modelos de negócios, envolverem-se de novas maneiras e aumentarem o desempenho operacional. Para mais informações, visite www.hpe.com.