Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran comemora 14 anos

Foto: Secom

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) comemorou 14 anos no último domingo, 29 de maio. Nesta quase uma década e meia a unidade tem oferecido à população acesso ao que há de melhor em assistência à saúde.

São mais de 1,2 mil internações em média por mês, além de cerca de 24 mil consultas ambulatoriais e 1,7 mil consultas de emergência/urgência. As sessões mensais de quimioterapia giram em torno de 350 e os exames diagnósticos já atingiram os 2 mil mensais. Quanto às cirurgias, são 14 especialidades entre pediátricas e adultos, que perfazem um total aproximado de 1,1 intervenções ao mês.

Outro destaque do HMB é o Centro de Hemodiálise Dra. Sandra Vicenza Sarno, que conta com 65 poltronas para o tratamento e que realizou, somente em 2021, mais de 33 mil sessões, números que fazem dele o maior do Brasil na saúde pública. Destaque também para o departamento de Medicina Fetal, cuja capacidade é de 140 atendimentos mensais, entre cirurgias e procedimentos relacionados.

O índice de satisfação do usuário nos serviços está em 95%. Paulo Tierno, diretor técnico do HMB, exaltou a excelência do serviço prestado. “A aprovação mostra que estamos no caminho certo, oferecendo o melhor atendimento. Ter a segurança de que estará em boas mãos é importante para todos os que precisam de cuidados, bem como de seus familiares”, disse.

A administração do HMB realizou um café comemorativo simbólico na tarde da última segunda-feira, dia 30, com a presença de membros da equipe e algumas autoridades locais.