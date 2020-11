I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville no Alpha Square Mall

Foto: Divulgação

Com inscrições gratuitas, encontro de networking será nos dias 25 e 26 de novembro. Franquias e investidores poderão se inscrever pelo link do shopping.

O Alpha Square Mall promove o I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville, um encontro intimista e gratuito entre franqueados e empreendedores. Será realizado nos dias 25 e 26 de novembro, das 10h às 17h, com horários agendados e rodada de negócios visando proporcionar aproximação entre marcas de diferentes segmentos e interessados em investir no setor de franquias.

O evento, com formato inédito na região, conta com a parceria da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e terá palestrantes para abordar estratégias de negócios, gestão, vendas, marketing e promoção, entre outros temas que compõem a formatação de um negócio promissor.

As inscrições para as empresas de franquia interessadas em apresentar seus modelos de negócio podem ser feitas através do site do shopping, com vagas limitadas. Em paralelo, o Alpha Square Mall fará cadastramento dos empreendedores interessados no evento.

Durante a pandemia, se por um lado os empresários vêm buscando alternativas para não fecharem as portas, por outro, empreendedores se reinventam e apostam em construir suas próprias empresas. “E sempre ressalto que estamos em uma região constituída por um consumidor potencial, onde concentra 93,7% de público A e B”, explica a superintendente do shopping, Adriana Saad. A empresária acrescenta que o número de imóveis na região aumentou em 900% e que o shopping oferece benefícios aos empresários. “Por enquanto, nosso condomínio para o lojista é 600% mais baixo em relação ao que se pratica no mercado. O momento é oportuno”.

Para o I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville, o Alpha Square Mall manterá diversas medidas de segurança protetivas no combate à Covid-19 para receber os participantes. No mall, foram instalados totens com álcool em gel acionados por pedais; painéis com imãs para utilização dos banheiros com limite máximo de pessoas, equipes para higienização de todas as áreas e os tapetes higienizadores de solados nos acessos ao mall. As máscaras de proteção, bem como a aferição de temperatura, continuarão sendo obrigatórias.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e está situado no coração de Alphaville. Tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

Atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.

Data: 25 e 26 de novembro

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri