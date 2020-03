ICON21 – 5ª. edição do maior treinamento de desenvolvimento pessoal da região, que acontece nos dias 28 e 29 de março no Hotel Bourbon de Alphaville

Foto: Divulgação

TREINAMENTO DE 21 HORAS PROVOCA MUDANÇAS DE ATITUDES E PROMETE MELHORAR OS RESULTADOS PROFISSIONAIS E PESSOAIS DOS PARTICIPANTES

Max Santana está de volta em Barueri na Centenas de pessoas já participaram do Método ICON21, o treinamento que tem impactado os participantes utilizando técnicas de inteligência emocional, programação neurolinguística e ferramentas que abordam o equilíbrio profissional, familiar, financeiro, saúde, conhecimento e outras áreas essenciais para uma vida melhor.

O treinamento pode ser realizado por pessoas com mais de 16 anos, e será conduzido por Max Santana, que é o fundador da MXCO, organizadora do evento, e idealizador da metodologia ICON, além de palestrante, professor e autor do livro “Marketing para o Sucesso”. Já está confirmado para esta edição o palestrante convidado Ben Zruel, autor do livro best-seller “Eu vou te ensinar a ficar rico”, que fará uma palestra especial sobre inteligência financeira.

As inscrições vão até o dia 26 de março e podem ser feitas diretamente no site www.icon21.com.br

Para inscrições de grupos ou empresas são oferecidos descontos super atrativos. Maiores informações podem ser obtidas no telefone: 11-2424-6521 no ramal 201.