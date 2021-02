Idosos de 80 a 84 anos começam a ser vacinados contra o coronavírus em Barueri

Foto: Junior Holanda/ Secom Hoje, Barueri recebeu mais 1.410 vacinas da Oxford Astrazeneca. Mais um grupo prioritário começou a ser vacinado contra a Covid-19 em Barueri. Chegou a vez dos idosos de 80 a 84 anos de idade tomarem a primeira dose do imunizante. O agendamento para essa faixa etária foi aberto na manhã desta quinta-feira (dia 25) pelo APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos; pelo call center, por meio do número (11) 4349-0600; pessoalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência; e, também pelo Portal da Saúde, no endereço https://saudeportalcidadao.barueri.sp.gov.br/. O agendamento permanecerá aberto até que haja vacinas disponíveis. Idosos acamados podem solicitar vacinação em domicílio por meio do e-mail agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br. Não serão vacinadas pessoas sem agendamento prévio e os canais permitirão acesso apenas às faixas etárias preconizadas no momento. A cidade segue o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. O avanço da campanha depende do envio do imunobiológico pelo governo federal. Barueri conseguiu iniciar a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos devido a uma sobra de doses, mas o município ainda aguardava o envio de mais vacinas, que chegaram hoje. Remessas Até o momento Barueri recebeu quatro remessas de vacinas contra a Covid-19, totalizando 15.251 doses, com 1410 de hoje, totalizam 16.661. A primeira ocorreu no dia 19 de janeiro, quando chegaram 3.960 doses da vacina do Butantan, a CoronaVac; a segunda ocorreu em 26 de janeiro, com a chegada de 3.040 doses do imunizante da AstraZeneca / Oxford; a terceira chegou em 3 de fevereiro, novamente de CoronaVac, com 3.460 unidades; e a última, no dia 10, também da CoronaVac, trazendo 4.791 doses. De acordo com o Vacinômetro do município, até o dia 23 já foram imunizadas 13.232 pessoas do grupo prioritário definido pelo PNI, sendo 10.198 com a primeira dose e 3.034 com a segunda dose.