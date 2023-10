Iguatemi Alphaville reúne mais de 300 pessoas em Feira Pet de adoção Shopping investe em eventos Pet Friendly para atrair público da região

Fotos: Divulgação

Alphaville, outubro de 2023: O mercado de pet shops é um dos que mais atrai consumidores aos shoppings centers do país, segundo pesquisa da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). Nos shoppings brasileiros, os serviços fornecidos por pet shops, como banho e tosa, estão entre os cinco mais utilizados por frequentadores, atrás de caixa eletrônico, agência bancária, casas lotéricas e serviços de estética.

O Iguatemi Alphaville, no mês de outubro, realizou a Feira PET em parceria com a ONG Canto da Terra. Formada por veterinários, biólogos, advogados, administradores, designers, terapeutas e jornalistas que acreditam em um mundo melhor para todos os seres, a Ong é 100% voltada para proteção animal e atua na cura de animais e da sociedade.

A tendência pet friendly tem impactado positivamente diversos segmentos da economia, promovendo mudanças profundas no que diz respeito a ações, serviços e regras relacionadas ao mundo dos animais domesticados. Neste sentido, o setor de shopping centers aderiu à tendência, promovendo inúmeras ações e serviços com o objetivo de tornar os seus espaços cada vez mais adequados e harmônicos, considerando a crescente presença de animais de estimação.

“Somos um centro de compra Pet Friendly e buscamos constantemente proporcionar experiências diferenciadas, que agreguem aos nossos clientes e também a comunidade no entorno. Por isso, realizar um evento como a Feira Pet aqui no nosso empreendimento é um diferencial gigante, além de contribuir para pilares tão importantes para nós”, afirma Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville.

O Shopping Iguatemi Alphaville faz parte da rede Iguatemi S.A., uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil e que conta com 16 empreendimentos (considerando shoppings e outlets) em seu portfólio, entre eles: Galleria Shopping, Market Place, Iguatemi Campinas, Iguatemi São Carlos e Iguatemi São José do Rio Preto.

O setor pet em números

Pelo menos 30% dos consumidores que passeiam pelos centros de compras estão acompanhados de animais de estimação. O perfil do consumidor com pets também é jovem: tem até 29 anos e renda acima de 15 salários mínimos (cerca de 53%).

Segundo os dados da pesquisa, 73% dos frequentadores de shoppings possuem pets em casa, sendo que 83% afirmaram ter cachorro e 42% gatos. A associação também identificou que as regiões que mais recebem pets nos shoppings são Curitiba (42%), São Paulo (41%), Belo Horizonte e Salvador (38%). Entre as regiões, o percentual mais alto de público que passeia com seus animais é o Nordeste, com 34% –a média nacional é de 30%.

Em 2022, o setor faturou R$ 41 bilhões, crescimento de 17%, de acordo com a ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

Sobre o Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville possui as melhores marcas e um mix de moda diversificado. O empreendimento conta com dez restaurantes e as melhores redes de fast food do país.

O projeto arquitetônico é caracterizado pela presença de skylights que favorecem a entrada de luz natural e proporcionam bem-estar aos clientes. As áreas de seating e food garden também fazem parte da singular arquitetura do empreendimento e oferecem conforto, requinte e aconchego.