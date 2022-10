Iguatemi Shopping JK realiza a 6º edição do Iguatemi Talks Fashion e o Iguatemi Alphaville fez a transmissão ao vivo para convidados

Foto: Renata Poppe/ Diário de Alphaville – Alpha Post

A Iguatemi S.A., apoiadora da moda nacional e internacional, realizou a 6ª edição do Iguatemi Talks Fashion, nos dias 25 e 26 , no JK Iguatemi, em São Paulo, com um line-up formado por renomados profissionais do mercado da moda, design, sustentabilidade, diversidade, negócios, tendências, metaverso e web 3.0. Depois do sucesso da última edição, no formato phygital, a conferência deste ano voltou a ser presencial com workshops. E, para levar o conteúdo para mais pessoas em qualquer parte do mundo, a transmissão das plenárias também aconteceu online, por meio da plataforma oficial do evento. Reforçando o pilar de responsabilidade social da Iguatemi, 20% da renda arrecadada com a venda dos ingressos, será destinada ao INMODE (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa).

Cristina Betts, CEO da Iguatemi, abriu o evento no dia 25. Entre os nomes internacionais, estiveram a stylist, CEO e ativista Karla Welch; Paula Merlo e a designer de joias brasileira, Ana Khouri, com carreira internacional ; o CEO, Gucci Vault e Metaverse Ventures da Gucci, Robert L. Triefus, concedeu entrevista para a jornalista da revista System Alexia Niedzielski. No painel “O poder do branding para transformar uma marca”, intermediado pela jornalista e consultora de inovação, Maria Prata, o diretor criativo da Laird + Partners, Trey Laird, bateu um papo com Miah Sullivan, Senior VP Global Marketing and Brand communications da Hugo Boss. Duas renomadas escolas participaram, Powered by STB/GATE: Instituto Marangoni e a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Entre os nomes nacionais, destaque para: Kim Farrel, gerente de operações e marketing do Tik Tok; o estilista Dudu Bertholini, bateu um papo com a influencer GKay e, o stylist Dani Ueda, no painel “Como Gkay hackeou o mercado de influencers”. O painel “Game Changers – De influenciadoras a empreendedoras” recebeu o ator Théo Crochrane, em conversa com as influencers Mica Rocha, Mari Saad e Nati Vozza. O fotógrafo Marlom Brambilla e a influencer Lívia Nunes, comandaram o painel “A produção de conteúdo digital na moda”, intermediado por Manuela Bordash, Co-Founder da Steal The Look. A modelo Carol Trentini, bateu um papo com a jornalista e consultora de inovação Maria Prata e com a CEO Edições Globo Condé Nast, Paula Mageste, em um painel de comemoração dos seus 20 anos de sucessos na moda. A diretora de criação da rede Globo, Samantha Almeida, apresentou o painel “Moda para quem? Novas gerações e o futuro da moda”. A estilista Isaac Silva, falou da sua trajetória, com a influencer digital, Luanda Vieira. O sócio diretor da produtora Outros Filmes, Sthefano Carta, conduziu o painel “Criatividade e inclusão”, com o Sócio e Co-Fundador da MOOC, Kevin Dale, o Co-Founder & CCO na CROWD, Juan Zaragoza e com o diretor da Tommy Hilfiger, Paulo Mattos, que lançou uma linha de moda adaptiva. O ecossistema da beleza, teve destaque em um painel com a CEO da Simple Organic, Patrícia Lima e as fundadoras do Bonita de Pele, Jana Rosa e Laís Bemergay, e que foi intermediado pela jornalista e editora de beleza da Marie Claire, Paola Deodoro. A jornalista e fundadora do Nordestesse, Daniela Falcão, media a plenária com Monica Sampaio, estilista Santa Resistência (BA), Valter Costa Lima, designer de móveis da Tetu (CE) e Celina Hissa, diretora criativa Catarina Mina e Ole Rendeiras (CE).

O fundador e diretor criativo do SPFW e do INMODE (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa), Paulo Borges, comanda o painel “Os que os tecidos nos dizem sobre o futuro da moda?”, com o curador Marcello Dantas, a designer de moda Flavia Aranha e o CMO da Vicunha, German Alejandro Silva. A designer Brasileira Natalia Rios, ensinou a arte francesa no workshop “Crochet de Lunéville, aprendendo o bordado para Alta Costura”.

O tema sustentabilidade foi tema do painel “A Força do Resale”, foi intermediado pela jornalista Sofia Patsch, a advogada e fundadora da ONG Oportunidade do Bem, Ana Elisa Setubal, o CEO da Etiqueta Única Nelson Barros e a influencer Barbara Migliori.Conteúdos sobre Metaverso e a Web 3.0, ganharam destaque nessa edição com os convidados: O painel Meta-Cultura “O futuro das relações e dos negócios”, apresentado pela idealizadora da Brazil Immersive Fashion Week, Olívia Merquior; o diretor de marketing da Reserva, Pedro Cardoso, e a Head de marketing das lojas Renner, Vivian Gomes, no painel “O que os cases de sucesso nos contam sobre o metaverso e NFT”. O sócio investidor, Paulo Franco e Ricardo Tavares, CEO da Biobots, falaram sobre o painel “Avatares Digitais: os novos influencers da moda?”, com o jornalista da Exame, Gabriel Rubinsteinn. Mariana Santiloni, e Daniela Penteado, especialistas em tendências na WGSN, apresentaram com exclusividade o conteúdo “Varejo Metaverso” e a Founder da Oxygen, Andrea Janér, entrevista João Borges, Co-fundador da BAYZ, maior publicadora de jogos web3 do Brasil e representante oficial do Metaverso ‘The Sandbox’ no país.