Mais informações sobre o acidente que amputou perna de passageira de moto-táxi em Alphaville

Mais Informações sobre o acidente na Alameda Rio Negro que deixou dois ocupantes de uma moto-táxi feridos, sendo a passageira, a massoterapeuta de 36 anos, Maria Graciete Alves da Silva, com parte da perna esquerda amputada no momento da colisão.

O veículo Mercedes Bens na cor preta, dirigido em alta velocidade por Carlos Andre Pedroni de Oliveira Pinto, empresário e morador de um flat em Alphaville. colidiu com a motocicleta que tinha acabado de embarcar sua passageira. Na data de ontem, o condutor da moto, Arlison da Silva Correia, 32 anos, que teve ferimentos leves e já teve alta do hospital municipal de Barueri, foi ouvido na 2a. Del. Pol. de Barueri, cujo inquérito está sendo conduzido pelo delegado titular Ednelson Martins. Graciete já se encontra em recuperação no hospital, apesar da gravidade do seu caso.

Testemunhas já ouvidas dizem que o veículo Mercedes preto estava disputando um racha com outro Mercedes prata, dirigido pelo dentista Roberto Viotto, conhecido como ‘Dentista dos Famosos’, que se apresentou no dia seguinte na Del. Pol., onde alegou não estar praticando racha, mas sim, em alta velocidade, por tentar esquivar-se do outro veículo que vinha atrás dele, e que lhe causou a impressão de ser um sequestro. E, que já havia sido assaltado recentemente em seu consultório, estando assustado desde então. A polícia apurou que a carta do dentista estava suspensa e ele não poderia estar dirigindo. Este também disse que não viu o acidente e que só soube do mesmo no dia seguinte pela mídia, quando decidiu se apresentar.

O condutor do carro que causou o acidente também se apresentou na Del. Pol. negando o racha e a alta velocidade. No entanto, câmeras instaladas na Alamenda Rio Negro, comprovam a alta velocidade dos dois veículos, e segue a investigação sobre ser um racha.

Foto: Destaque Regional

No período da manhã, muitos motoboys fizeram um protesto na Alameda Rio Negro pedindo justiça e punição aos motoristas dos veículos Mercedes.

O inquérito segue em andamento. A grande mídia televisiva segue dando cobertura ao caso que teve muita repercussão.