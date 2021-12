Informe Publicitário – Alpha Square Mall prepara show gratuito com o temaNatal Nevado

Foto: Divulgação

Evento será no dia 18 de dezembro, às 15h, com a presença de personagens natalinos, música ao vivo, entre outras novidades

Seguindo a tradição, o Alpha Square Mall, mais uma vez encanta os visitantes com o Natal Nevado, tema do shopping pelo terceiro ano consecutivo. Finalizando as comemorações do mês de dezembro, o mall realizará no dia 18, às 15h, um show especial com o tema Natal Nevado. Será gratuito, com música ao vivo, a presença de personagens natalinos e chuva de neve artificial proporcionando ao público uma festa mágica, com mensagens de esperança e paz.

“Estamos organizando uma grande celebração, para que possamos mostrar ao público porque a noite de Natal é tão especial, incentivando-o a acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Após o show, os visitantes poderão interagir com os personagens e fazer belas fotos”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do Alpha Square Mall.

Até o dia 18, quem passar pelo Alpha Square Mall, aos sábados, das 14h às 18h, poderá aproveitar bons momentos no Globo de Neve, com quatro metros de diâmetro. Neste ano é possível entrar na atração e fazer uma foto ao lado do Papai Noel, seguindo todos os protocolos e limitando a uma pessoa por vez.

Já a promoção de Natal é comprou-ganhou. Os clientes que consumirem acima de R$ 350 em qualquer loja do Alpha Square Mall, recebem de presente um globo de neve que também é porta-retrato. “A retomada das atividades e o avanço da vacinação traz esperanças e nos deixa otimistas para 2022. E essa foi a maneira que encontramos de agradecer ao público e compartilhar com ele um pouquinho essa lembrança que, neste ano, certamente será mais emblemática do que nunca”, acrescenta o superintendente do shopping, Luis Claudio Nato.

Show Natal Nevado no Alpha Square Mall

Dia 18 de dezembro às 15h

Papai Noel e fotos no Globo de Neve

Aos sábados, das 14h às 18h

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O shopping mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasquareon.com.br.