Informe Publicitário – Campanha de Dia dos Pais do Alpha Square Mall vai presentear clientes com ingresso para a 2ª edição do evento “Mestre Cervejeiro”

Foto: Divulgação

O evento tem o apoio de restaurantes como Frédios e D’Aldeia. A cortesia será para as compras a partir de R$ 350 no período de 25 de julho a 13 de agosto

Para celebrar o Dia dos Pais, o Alpha Square Mall presenteará os clientes com a campanha compre e ganhe. Nas compras a partir de R$ 350 no período de 25 de julho a 13 de agosto, os consumidores ganharão um ingresso para a 2ª edição do “Mestre Cervejeiro”, limitado a um por pessoa.

O evento será no mall no dia 3 de setembro, das 14h ás 16h, composto por palestra, degustação e harmonização de cervejas, ministrado pelo professor e mestre cervejeiro do instituto da Cerveja Brasil, Leandro Viu.

O Alpha Square Mall, em Alphaville, é um shopping que está em constante expansão do seu mix de lojas e serviços, com variedade de opções para presentear pais de diversos estilos com itens como: artigos de decoração, perfumaria, experiências de bem-estar e beleza, bebidas e momentos gourmet.

O empreendimento espera um saldo de vendas positivo para este ano, com aumento de 10% no fluxo de pessoas e cerca de 18% em vendas, em relação ao mesmo período do ano anterior. “Nas últimas campanhas, Dia das Mães e Dia dos Namorados, o shopping teve resultados satisfatórios, e acreditamos que esse crescimento continuará para o Dia dos Pais. A aderência dos lojistas tem contribuído significativamente para essa crescente”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

A executiva afirma, ainda, que a entrada de novas lojas e opções gastronômicas no mall tem atraído os visitantes da região e de São Paulo. E, para a data, além do aumento na procura por presentes, também se espera receber as famílias que buscam no Alpha Square Mall uma opção para o almoço especial com o paizão.

O shopping em Alphaville foi inaugurado em 2011 e possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos, com diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Serviço:

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.