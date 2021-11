Informe Publicitário – Cervejas artesanais e comidas típicas são atrações da Festa Alemã a partir hoje (19) em Barueri

Foto: Divulgação

Evento, que será realizado no estacionamento do Parque Shopping Barueri com entrada gratuita, contará shows musicais e gastronomia alemã.

Barueri recebe neste final de semana a ‘Festa Alemã’, que vai reunir cervejas artesanais e comidas típicas. O evento acontecerá a partir desta sexta-feira (19) até domingo (21) no estacionamento do Parque Shopping Barueri.

No total, serão oito cervejeiros e 50 rótulos da Serra da Mantiqueira, Sul de Minas e região, com uma grande diversidade para abrilhantar o evento. Uma caneca de chopp personalizada, por exemplo, será vendida por R$ 30 com direito a um chopp.

A Festa Alemã receberá vários chefs de renome, entre eles, Algacir Jr, Marinez do Carmo, Júlio BBQ (com mais de 7 anos de experiência na área trabalhando com defumados) e Rose Furtado (especialista em frango na cerveja).

O evento ainda vai contar com pratos especiais e principais como eisbein, joelho de porco com espeto de ratatouille, salsichão, bratwurst, spatizie, brizket, strudell, costelinha barbecue, torresmo de rolo e frango na cerveja. Também haverá opções como pit smooker com costela bovina no bafo, pastéis, chucrute, lanches de pernil e linguiça, churrasco grego, charcutaria e espetinhos variados. Além disso, deliciosos doces também farão parte desse cardápio espetacular, entre os quais, milk-shake, espeto de morango e o tradicional churros.

Atrações

O evento terá diversas atrações entre músicas, danças e concursos. Números de danças típicas alemãs serão apresentados. Bandas tradicionais da região também terão participação no evento que ainda contará com um concurso de chopp de metro.

É importante ressaltar que o evento ocorrerá em uma área ao ar livre com mesas e cadeiras, seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara. Totens de álcool em gel serão espalhados em pontos estratégicos do festival.

Programação

Sexta-feira (19)

18h – Banda Super Nova (Rock nacional e internacional).

Sábado (20)

13h – Grupo de dança típica Hallo Welt

19h – Banda Gulliver´s

Domingo (21)

14h – Banda Confisco Cover Charlie Brown Jr.

SERVIÇO – FESTA ALEMÃ

Quando: De 19 a 21 de novembro.

Onde: Estacionamento do Parque Shopping Barueri (Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia – Barueri (SP).

Horário: Sexta-feira (19) das 16h às 22h, sábado (20) das 12h às 22h e domingo (21) das 12h às 20h.

Entrada gratuita.