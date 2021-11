Informe Publicitário: D.P.A., do canal Gloob, chega ao Shopping Tamboré em experiência inédita para crianças

As crianças que visitarem o Shopping Tamboré, a partir do dia 18 de novembro, vão poder participar de uma experiência imersiva de investigação, inspirada no universo de mistério e aventuras de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, série que é sucesso no Gloob, canal infantil da Globo. A missão acontece em cenários inspirados no programa e os pequenos visitantes terão, ainda, a oportunidade de interagir com atores da série, que participarão presencialmente em sessões especiais. O evento, que será pago, é uma iniciativa da brMalls Entretenimento e realização do Clubinho Lab em parceria com o canal Gloob, e acontecerá no estacionamento do Shopping Tamboré.

Venha desvendar esse mistério com a sua família!

A ambientação, que reproduz o famoso Prédio Azul, promete transportar a criançada para uma missão digna de um verdadeiro detetive, com atividades que exploram capacidades, como: trabalho em equipe, comunicação e raciocínio lógico. Separados em grupos, os pequenos farão um rodízio pelas salas de atividades a fim de descobrir as pistas que levarão a solução do mistério. A surpresa fica por conta dos atores da série, que interagem com as crianças através de vídeos em televisores espalhados pelo circuito, ou, presencialmente, em sessões especiais, que acontecerão nos finais de semana.

Seu filho detetive por um dia!

Uma vez detetive, sempre detetive! E pensando nisso, a experiência imersiva contou com a curadoria do ator Anderson Lima, o detetive o Bento da segunda geração de D.P.A.. “O personagem Bento agregou muito no meu perfil profissional, e hoje, penso além do Anderson ator. Estou desenvolvendo minha versão empreendedora, e começar em um projeto que eu já tenho essa visão 360º é de um privilégio absurdo”, conta o ator, que também participará das audições e escolha dos atores que estarão nas sessões do evento, prestando apoio na dinâmica.

Atração oficial dos detetives mais amados do país!

Durante as sessões especiais, os atores Pedro Motta (Pippo), Anderson Lima (Bento), Letícia Braga (Sol), Nicole Orsini (Berenice), Theobaldo (Charles Myara) e Ronaldo Reis (Severino) estarão presentes, de maneira alternada, durante as apresentações do evento.

E não acaba por aqui. A experiência “Seja Um Detetive” já tem confirmada as edições para Volta as Aulas em shoppings da brMalls em Curitiba e Páscoa em Belo Horizonte.

OBS: Todas as regras de higiene e distanciamento social são devidamente respeitadas nos eventos.

Sobre o Gloob

Um mundo de diversão para crianças, a qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é o Gloob, mais do que um canal de TV por assinatura, uma marca multiplataforma de entretenimento que oferece conteúdo infantil de alta qualidade nas mais diversas plataformas – TV, VOD, redes sociais, games, aplicativos, streamings de música, eventos e produtos licenciados. Disponível também no Globoplay + Canais Ao Vivo – plataforma digital de streaming da Globo -, o canal infantil tem DNA 100% brasileiro, investe e acredita em boas histórias e em produções nacionais e internacionais de alta qualidade, nas quais a criança se reconheça como protagonista. Os canais Gloob e Gloobinho compõem a Unidade Infantil da Globo.

Duração: 50 minutos (recomendamos a chegada 15 minutos antes do inicio da sessão).

Classificação Indicativa: LIVRE – Crianças menores de 12 anos, obrigatoriamente, devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

É permitido fotografar toda a experiência e compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag #SejaUmDetetive #ExperienciaDPA.

O evento disponibilizará máscaras de proteção personalizadas com as cores das capas dos detetives (vermelho, verde e amarelo).

Atenção, não será possível escolher as cores temáticas das máscaras.

Horário e Valores:

Quinta e Sexta

17h – R$80,00 (MEIA ENTRADA)

20h – R$100,00 (MEIA ENTRADA)

Sábado

11h e 14h – R$120,00 (MEIA ENTRADA)

Sessões Especiais com a presença de integrantes do elenco:

16h - 18h e 20h – R$160,00 (MEIA ENTRADA)

Domingo

18h e 20h – R$120,00 (MEIA ENTRADA)

Sessões Especiais com a presença de integrantes do elenco:

11h, 14h e 16h – R$160,00 (MEIA ENTRADA)

*Todos os valores dos ingressos já são referentes a meia entrada.

VENDAS – www.sympla.com.br

