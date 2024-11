Informe Publicitário – Nova marca de moda feminina chega a Alphaville com peças exclusivas

Fotos: Divulgação

Loja “Fernanda Sonda” fica no Alpha Square Mall e acaba de ser inaugurada, apresentando itens com design atemporal que alia sofisticação e versatilidade.

O Alpha Square Mall, em Alphaville, vem expandindo seu mix de operações com opções diferenciadas na região. Uma das novidades é a Fernanda Sonda, a primeira loja física da marca de moda feminina, reconhecida por sua confecção própria e peças exclusivas. Se destaca pelo uso de materiais nobres, como: couro, seda, linho, algodão e alfaiataria. Ela aposta em um design atemporal que alia sofisticação e versatilidade.

O novo espaço oferece uma coleção diversificada e refinada, com destaque para os artigos em couro, carro-chefe do seu catálogo. Fernanda Sonda cria peças que combinam elegância e conforto, para mulheres que buscam looks exclusivos e estilosos para diversas ocasiões, sem deixar de lado o básico bem-feito do dia a dia.

Com um estilo único, Fernanda Sonda atende mulheres que desejam exclusividade e personalidade, apresentando uma moda que atravessa tendências e mantém sua essência sofisticada.

A nova loja no Alpha Square Mall também chega em um momento muito estratégico e oportuno, às vésperas do Natal. Além disso, a marca está muito alinhada com o perfil das clientes do mall e região de Alphaville.

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.

Foi inaugurado em 2011 e possui arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.