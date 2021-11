Informe publicitário: Neste domingo, 28, Vôo Panorâmico de Helicóptero em Alphaville

Foto: Divulgação

Vôo Panorâmico de Helicóptero de aproximadamente 10 (dez) minutos, a uma altura de aproximadamente 150 metros. Será uma emoção inesquecível e todos irão adorar!

Veja o roteiro:

Saída do Helicenter Alphaville – Polo Empresarial Tamboré – Alameda Ásia, 298

Condomínios Verticais de Alphaville e Tamboré

Condomínios Horizontais de Alphaville e Tamboré

Colégios da Região

Centro Histórico de Santana de Parnaíba

Centro de Barueri

Estádio Arena de Barueri

Shopping Iguatemi

Shopping Tamboré e

Retorno à Base Helicenter

VALOR NORMAL – 5 X R$ 99,90 ou R$ 499,00 a vista, por passageiro.

VALOR ESPECIAL CLIENTES DIARIO ALPHAVILLE – 5 X R$ 80,00 (sem juros no Cartão de Crédito) ou R$ 450,00 a vista, por passageiro.

Helicóptero modelo Robinson- R44

A saída será da base do Helicenter Alphaville, na Alameda Ásia, 298 no Polo Empresarial Tamboré, a partir das 13:00 horas do dia

28 de Novembro de 2021 (Domingo).

Vamos ter simultaneamente no mesmo local, o evento da Exposição de Carros Antigos

Será um Grande encontro com Exposição de Veículos Clássicos, Exposição de Veículos Esportivos, Exposição de Helicópteros,

Vôo panorâmico e com muita Musica de Época, Food Trucks, Área Kids, Sorteio de um vôo panorâmico e Entrega de brindes

Esperamos você e sua família!

Para maiores informações e Reservas: fones 11 97323-5870 / 3255-0905 ou WhatsApp 11 97323-5870 ou no próprio Evento!