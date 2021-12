Informe Publicitário – PANETONE E GUAPITOS SÃO OS LANÇAMENTOS DA LA GUAPA PARA O NATAL

Fotos: Divulgação

Produtos chegam com exclusividade a todas as lojas da rede para as festas de fim de ano

Com as festas natalinas se aproximando, o primeiro item que vem à cabeça e não pode faltar em nenhuma celebração é o tradicional e irresistível panetone. E, para deixar o que é bom ainda melhor, a cozinheira Paola Carosella e seu sócio Benny Goldenberg lançam suas receitas exclusivas para a ocasião.

A primeira novidade da marca é o tradicional Panetone La Guapa, de 700g, feito da mistura do cítrico da laranja com o adocicado do clássico recheio de chocolate e baunilha do Brasil (R$ 135). O outro lançamento são os Guapitos, bites (pedaços) de panetone – com receita ligeiramente diferente do original –, cobertos por uma generosa camada de chocolate, 200g (R$ 69,90).

Os produtos estão à venda em todas as 21 lojas físicas da La Guapa, localizadas em São Paulo, Alphaville, Campinas e Santo André, enquanto durarem os estoques.

LA GUAPA

A vontade de trazer um pouco mais de sua cultura e das referências latinas para os brasileiros fez com que Paola Carosella inaugurasse a primeira unidade da La Guapa, em São Paulo, há sete anos com o seu sócio Benny Goldenberg. Junto com esse sonho, trouxe também a expertise de oferecer um novo conceito de atendimento ao público, na época, pouco difundido no país.

Feitas à mão, as famosas empanadas são elaboradas com ingredientes frescos e assadas em forno de alta temperatura, que ajuda a preservar o sabor do recheio e a qualidade da massa. Mantendo a tradição latino-americana em suas receitas, Carosella faz questão de frisar que a aparência de “queimadinhas” de suas empanadas é uma característica própria delas, que resulta da elevada temperatura do forno.

A iguaria recebe 11 diferentes versões especiais. Para além da clássica Salteña (com carne, ovo, azeitonas e batatas cozidas), o cliente podes saborear, por exemplo, a opção agridoce Julieta (massa feita com manteiga, recheada com requeijão de corte, goiabada cascão e alecrim fresco) ou mesmo a Vegana (massa de flocos de quinoa e azeite de oliva extravirgem, com recheio de brócolis frescos, abóbora, abobrinha e noz-pecã). Em todas as unidades, as empanadas custam R$ 8,90 cada uma.

As empanadas ainda podem ser acompanhadas por uma deliciosa Salada Fresca, composta de mix de folhas, lascas de queijo meia cura, tomatinhos cereja, nozes/castanhas torradas, azeite de oliva, mel, mostarda e limão siciliano. O La Guapa ainda oferece alguns produtos exclusivos em suas lojas, como a Pimenta Guapita (R$ 18), o Chimi (R$ 22,90) e o Doce de leite (R$ 29,90).

E, para finalizar, vale experimentar o sorvete de doce de leite caseiro (R$ 15), feito artesanalmente e sem nenhum conservante, além do Tabletón (R$ 21) – massa crocante com raspas de laranja e limão siciliano, entremeada de muito doce de leite e polvilhada com cacau que é servido com chantilly de cachaça e fava de baunilha e o Alfajor La Guapa (R$ 13,50) como sobremesa.

SERVIÇO:

La Guapa:

Site: https://www.laguapa.com.br/