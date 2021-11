Inovação Barueri: tirando as ideias do imaginário e transformando em realidade

Fotos: Secom

Chegou a hora de conhecermos melhor os serviços de pré-incubação, incubação e também a TV Inovação. A Prefeitura de Barueri, por meio do Inovação Barueri, oferece gratuitamente serviços que ajudam a tirar aquela ideia que mora só na sua cabeça e trazê-la para a realidade.

Pré-incubação

Voltado a estudantes, professores, startups e cidadãos em geral, o serviço fornece ferramentas de apoio ao projeto, identificando sua viabilidade e seu desenvolvimento. Toda orientação é gratuita e acontece mediante acordos de cooperação técnica. Além da infraestrutura e da capacitação dos futuros empreendedores, são oferecidas informações de mercado e networking, tudo de forma direcionada e personalizada, como deve ser.

Incubação

Voltada a empresas e startups, a Incubação oferece uma mentoria completa, com estrutura de apoio e capacitação para os empreendedores. Com isso, eles aprendem como usar as ferramentas de gestão e estratégias de desenvolvimento de startups e também têm acesso às informações de mercado e networking e o apoio para o desenvolvimento personalizado do negócio.

Pensar fora da caixa

A jovem Kamila de Oliveira Dantas, de 17 anos, estudante do curso técnico em Administração no ITB (Instituto Técnico de Barueri / Fieb), conta que participar da pré-incubação mudou sua vida. “A pré-incubação proporcionou ao meu projeto uma estruturação sólida, pois através do acompanhamento do gestor Luciano, podíamos realizar reuniões semanais que ajudavam a sanar as nossas dúvidas, além de nos dar um direcionamento para resolver problemas”, relata.

Kamila incubou uma Agência de Redes Sociais. “A incubação me fez pensar fora da caixinha, pois me despertou a vontade de empreender. Hoje tenho esse projeto da agência, que se tornou uma empresa, gerencio junto com uma equipe e venho adquirindo aprendizados muito importantes”, conta a jovem empreendedora.

TV Inovação

A TV Inovação é outro importante recurso desse ecossistema criado pelo Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri (CIT). Transmitida por meio do Portal TV Inovação (https://servicos.barueri.sp.gov.br/tvinovacaobarueri/), do APP TV Inovação Barueri, e de redes sociais como o Youtube (canal TV Inovação Barueri), dissemina conteúdos como cursos, treinamentos e capacitações para servidores e população em geral. Por meio de transmissões ao vivo, aborda assuntos sobre tecnologia e empreendedorismo. A programação também está disponível em plataformas como Deezer, Spotify, Anchor.fm, Radio Public, Breaker, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts.

Os programas da TV incluem uma ampla gama de temas, como o TV Inovação e PodCast – Governo 4.0; Inova+Ação Jovem; Mulheres na Tecnologia; Novos Negócios; Smart City; CIT em Ação; Inova SDPD; e Momento SADS.

A quarta e última reportagem desta série será publicada na próxima edição de sábado do Jornal Oficial de Barueri. Dessa vez nós não daremos spoiler, pois é uma importante surpresa para Barueri. Nos vemos lá!