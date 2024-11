Inscrições para a Corrida de São Silveira abrirão no dia 11 de novembro

Foto: Flávio Costa/Sesp

A Secretaria de Esportes de Barueri (Sesp) acaba de definir o cronograma da mais tradicional prova do pedestrianismo da região Oeste de São Paulo: a Corrida de São Silveira, que está em sua 48ª edição e será realizada no dia 15 de dezembro (domingo) às 7h.

A tão aguardada prova, que é a menina dos olhos de atletas amadores de Barueri e cidades vizinhas, e que também serve de trampolim para aqueles profissionais que sonham com o lugar mais alto do pódio em competições nacionais e internacionais, terá as suas inscrições abertas na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro.

Uma novidade agradará todos os esportistas nessa edição da corrida. “Devido ao aumento do número de corredores e caminhantes na cidade de Barueri nos últimos anos, cresceu significativamente a procura por inscrições. No início de fevereiro o secretário de Esportes, Tom Moisés, autorizou o aumento de inscrições para 3.500, para atender melhor nossa população e incentivar a atividade física no município”, revela Rodrigo Menocci, diretor de modalidades da Secretaria de Esportes de Barueri. “Estávamos há quase 15 anos com 2.500 participantes na prova, mas esse número ficou defasado para os dias atuais”, complementa ele.

Inscrições presenciais

Categoria Principal (moradores de Barueri)

Período: de 11/11 a 13/11 (ou até que se esgotem as vagas)

Horário: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

Documentos necessários: cópia do RG, CNH ou outro documento com foto e comprovante de endereço em nome do participante

Local: Complexo Esportivo do Jardim Silveira

Endereço: Av. Washington Luiz, 280 – Jardim Silveira – 3º andar.

Inscrições on-line Categoria Geral (não-moradores)

No Portal de Barueri no dia 11/11 (o link só será disponibilizado a partir do dia 11)

Horário: a partir das 10h

Alerta: as vagas se esgotam rapidamente.

Grupo de Elite Inscrições on-line no Portal de Barueri no dia 14/11 (quinta-feira) a partir das 10h.

O atleta deve enviar currículo esportivo dos últimos 12 meses para esportes.saosilveira@barueri.sp.gov.br do dia 11 até o dia 14/11.

O currículo será avaliado pela organização da prova.

Nota: atletas que não moram no município podem mandar o currículo no e-mail acima antes de efetuarem a inscrição.