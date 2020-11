Inscrições gratuitas – I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville tem palestras confirmadas com presidente e diretor da ABF

Foto: Divulgação

Encontro acontece nos dias 25 e 26 de novembro, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do Alpha Square Mall

A busca pelo próprio negócio tem impulsionado o empreendedorismo. Segundo dados do Sebrae, até o final desde ano estima-se que 25% da população adulta seja de novos empresários. Visando auxiliar nesta trajetória, o Alpha Square Mall promove o I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville, evento inédito na região e gratuito, composto por palestras para empreendedores e franqueados que desejam compreender o mercado e se preparar para enfrentá-lo.

O encontro será nos dias 25 e 26 de novembro, das 10h às 17h, com horários agendados e rodada de negócios com o objetivo de proporcionar aproximação entre marcas de diferentes segmentos e interessados em investir no setor de franquias.

Entre os palestrantes confirmados, está Alberto Oyama, diretor de franqueados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), também Multifranqueado da rede L’Occitane au Brésil e Máster Franqueado da rede Açaí Concept. Ele atua há 16 anos com Franchising e Varejo e apresentará um panorama do mercado, vantagens em investir em uma franquia, força das redes para superar de forma colaborativa as adversidades, bem como o apoio da ABF ao setor.

Além dele, outro nome que confirmou participação no I Meeting Franchising &Empreendedorismo Alphaville é André Friedheim, Presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), com atuação há mais de 30 anos em projetos de consultoria e gestão nas áreas de franchising e varejo.

Na programação do evento, em parceria com a ABF, estão previstos temas comoestratégias de negócios, gestão, vendas, marketing e promoção, entre outros pontos relevantes fundamentais para a formatação de um negócio promissor.

As vagas são limitadas, para que o encontro seja mais intimista, produtivo e evite aglomerações. As inscrições para as empresas de franquias interessadas em apresentar seus modelos de negócio podem ser feitas através do site do Alpha Square Mall. Em paralelo, o shopping realiza o cadastramento dos futuros empreendedores para participarem do meeting.

“Para nós é um prazer poder contribuir com o fomento do setor, bem como ter a oportunidade de apresentar o ‘coração’ de Alphaville e o mall aos empreendedores. Estamos em uma região constituída por um consumidor potencial, onde concentra 93,7% de público A e B”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall. A empresária ainda acrescenta que o número de imóveis no entorno do shopping e em Barueri aumentou cerca de 900%, e o empreendimento criou benefícios atrativos aos empresários. “Para se ter uma ideia, conseguimos praticar um valor de condomínio para o lojista que chega a ser 600% mais baixo em relação ao mercado. O momento é oportuno”, conclui.

Para o I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville, o Alpha Square Mall ressalta que manterá diversas medidas de segurança pelo combate à Covid-19 para receber os participantes. No mall foram instalados totens com álcool em gel acionados por pedais; as equipes de higienização de todas as áreas comuns foram intensificadas, o empreendimento adotou tapetes higienizadores de solados nos acessos ao mall e as máscaras de proteção, bem como a aferição de temperatura, continuarão sendo obrigatórias.

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e está situado no coração de Alphaville. Tornou-se conhecido como o shopping jardim da região e destaca-se pela arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson, quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista, com um grande jardim central que possui teto retrátil, ambiente agradável e acolhedor, onde o visitante encontra opções de consumo, lazer e gastronomia.

Atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc. Mais informações pelo www.alphasqaureon.com.br.

I Meeting Franchising & Empreendedorismo Alphaville no Alpha Square Mall

Data: 25 e 26 de novembro

Inscrições: http://alphasquaremall.com.br/inscricao-meeting-franchising/

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri