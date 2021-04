Instalação de duas Varas de Família e Sucessão irão agilizar processos em Barueri

Fotos: Divulgação Secom Barueri

Na segunda-feira, dia 5, foram instaladas as 1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões na Comarca de Barueri. No evento, que ocorreu de forma virtual, houve um minuto de silêncio em respeito às mais de 300.000 vítimas da Covid-19 em todo o Brasil. No gabinete do prefeito Rubens Furlan, que se fazia acompanhar da deputada federal Bruna Furlan, estavam também os secretários de Obras e vice-prefeito, Roberto Piteri, e de Comunicação, Thazio Gomiero.

Do outro lado, diversas autoridades judiciárias do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e também de representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil de Barueri. Todos os que fizeram uso da palavra revelaram a satisfação com a celeridade da instalação das duas varas na Comarca, que estava encaminhada desde 2019.

“A importância da instalação das duas varas especializadas é o desafogamento das seis varas cíveis da Comarca de Barueri”, lembrou o magistrado Fábio Luís Bossler, que ficará responsável pela Segunda Vara. A Primeira Vara ficará a comando do magistrado José Fernando Azevedo Minhoto. A diretora da Comarca de Barueri é a juíza Anelise Soares.

O prefeito Rubens Furlan relembrou a criação da Comarca de Barueri em 1964 e dos sucessivos esforços que a municipalidade tem feito ao longo dos anos para acompanhar a demanda que o crescimento populacional acarreta, mas alertou: “ainda não estou satisfeito com o plenário do Tribunal do Júri. Vamos nos empenhar para ampliá-lo em breve. É nosso dever fazer bem feito”, concluiu.

Vale lembrar que as Varas de Família e Sucessões são as responsáveis por deliberar sobre os litígios referentes a anulações de casamentos, separações, divórcios, ações de alimentos, investigações de paternidade, inventários e testamentos.

A população de Barueri é de cerca de 275 mil habitantes e tem quase 40 mil ações cíveis. Mensalmente, mais de 2 mil novas ações dão entrada no Fórum da Comarca.