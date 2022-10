Instituto CCR e CCR ViaOeste apoiam projeto social através do grafite em Barueri

Foto: Divulgação Projeto Comunidades Criativas

Estreia na próxima terça-feira, dia 25, o projeto Comunidades Criativas – apoiado pelo Instituto CCR no trecho da CCR ViaOeste – que utiliza o grafite como forma de expressão e faz uma reflexão sobre diversidade e inclusão em 22 instituições de assistência social de 21 cidades brasileiras. O projeto começa na cidade de Barueri (SP), que recebe a primeira oficina de orientação para as pessoas atendidas pelo Instituto Social Parque dos Camargos (IEPPC), entidade escolhida para representar a cidade no projeto nacional. O IEPPC atua no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, econômica e educacional desde 1998.

Como uma primeira etapa, o Projeto realiza uma oficina de orientação, onde todos os envolvidos no projeto mergulham nos temas para produzir desenhos sobre diversidade e inclusão e, após a votação popular, o desenho vencedor é escolhido para o Dia do Grafite. A ilustração mais votada será, então, grafitada pelos próprios participantes.

A escolha do grafite para discutir a diversidade e a inclusão não é por acaso. A arte urbana já se mostrou uma experiência didática que estimula a reflexão e o pertencimento. No Comunidades Criativas este envolvimento acontece a partir das oficinas de orientação, passando pela etapa de produção das ilustrações temáticas, pela votação popular e pelo Dia do Grafite, ponto alto do projeto. A etapa final será a distribuição gratuita do livro Comunidades Criativas, que reunirá os 22 muros grafitados e os desenhos feitos pelos participantes, mostrando um panorama interpretativo das 21 cidades sobre o tema.

Para o coordenador de projetos da Horizonte e responsável pela produção do Comunidades Criativas, Allan de Amorim, abordar os temas diversidade e inclusão pelas comunidades envolvidas é dar voz e marcar presença trazendo um tema atual através de uma expressão artística que reflete também a estética local. “Além de estimular a reflexão sobre um tema muito relevante para a sociedade, a iniciativa tem ainda dois importantes atributos, a liberdade criativa e o pertencimento. O primeiro com as ilustrações individuais, e o segundo com a experiência coletiva de grafitar o muro da sua própria instituição, um presente em forma de arte para a sua comunidade”, avalia Allan.

“Por meio do projeto Comunidades Criativas, iremos apoiar a criatividade e uma abordagem do ponto de vista educacional e inclusivo. Apoiar a arte de grafitar é estimular a criatividade e abrir caminhos para a socialização, por meio de projetos como estes apoiados pelo Instituto CCR”, destaca Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

O Comunidades Criativas é uma realização da Flamingo Comunicação, produção da Horizonte Educação e Comunicação e patrocínio do Instituto CCR e suas concessionárias locais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Cronograma – Etapas do Projeto

Datas Ações Etapa 1 25/10 Oficina presencial Etapa 2 01/11 Prazo para envio das ilustrações Etapa 3 03/11 Divulgação de finalistas Etapa 4 03/11 a 08/11 Votação popular Etapa 5 14/11 a 18/11 Dia do Grafite

Sobre o projeto Comunidades Criativas

O Comunidades Criativas é um projeto cultural com interface educacional que utiliza o grafite como meio de expressão para que as comunidades envolvidas reflitam sobre a Diversidade e a Inclusão. Com esta missão, o projeto percorre 22 instituições de 21 cidades brasileiras. A iniciativa é exclusivamente dirigida ao interesse público, já que os participantes são obrigatoriamente pessoas atendidas por associações ou entidades com fins sociais dos mais diversos perfis e abrangências.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre o Instituto CCR: Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, para proporcionar transformação social. Com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, como o Caminhos para a Cidadania, que atende mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em seis regiões – oferecendo atendimento a caminhoneiros, motociclistas e ciclistas. O foco do Instituto CCR é transformação social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Somente em 2021 foram aplicados mais de R$ 40 milhões em projetos sociais gerenciados pelo Instituto. Saiba mais em https://www.institutoccr.com.br.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br