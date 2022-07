Inverno: Informe Publicitário – 5 procedimentos estéticos para serem realizados nesta época do ano

Foto: Divulgação

A mais fria das quatro estações do ano começou. O inverno vai até 22 de setembro. É nesse período que muitas pessoas encontram a oportunidade de realização de procedimentos estéticos específicos. Conforme especialista, são diversas as vantagens dessa época para os pacientes que estão procurando aprimorar algum aspecto do corpo.

Isso porque, existem alguns tratamentos que não liberam o paciente a ter contato com o sol e, como nesta época de frio a radiação solar é menor, muitos procedimentos são mais indicados para este período do ano.

A empresária e fundadora da rede de estética Virtuosa, Mary Iaczinski ainda destaca que o corpo de verão também pode ser construído no inverno e que, ao realizar um procedimento desejado, o paciente pratica um autocuidado que irá mudar o seu dia-a-dia. “O maior objetivo de nossas clínicas, ao atendermos e realizarmos os procedimentos, é transformar a vida das pessoas através da estética, levando beleza e autoestima para todos independente do poder aquisitivo e da classe social. E, certamente, o inverno é a estação mais adequada para diversos procedimentos estéticos”, destaca Mary.

Mary Iaczinski listou 5 procedimentos ideais para serem realizados no inverno, justamente para se evitar a exposição solar:

Limpeza de pele: a limpeza de pele é essencial para manter a pele limpa, hidratada e saudável. O procedimento é a melhor forma de desacelerar o envelhecimento, garantindo mais firmeza e maciez mesmo ao longo dos anos.

Peeling de diamante: o tratamento faz uma esfoliação da pele, retirando as células mortas e agindo como uma limpeza de pele profunda, amenizando assim as cicatrizes de acne, limpando a pele profundamente e deixando assim o rosto com uma melhor aparência.

Peeling rose de mer: também conhecido como peeling do mar morto, é um procedimento estético de descamação da pele para renovação celular, indicado para tratar acnes, cicatrizes de acnes, manchas e marcas de expressões leves e peles que possuem sensibilidade ao peeling químico.

Depilação a laser: é o método mais eficaz para eliminar o pelo desde a raiz, sendo ideal para quem sofre em ter que se depilar diariamente, tem alergias a outros métodos, e precisa de mais praticidade no dia a dia. Pode ser feita em várias regiões do corpo, como axilas, pernas, virilha, região íntima, abdômen, braços, costas, tórax, glúteos, buço e barba.

Carboxiterapia: é um procedimento estético indicado para tratar celulite, estrias, flacidez, olheiras e gordura localizada, fazendo a quebra de gordura, além de poder proporcionar um rejuvenescimento facial. O tratamento é realizado por meio da infusão de gás carbônico, para melhorar a circulação celular e a oxigenação dos tecidos. É um tratamento minimamente invasivo.

Sobre a Virtuosa

Com mais de 50 prêmios e reconhecimentos de marca, a Virtuosa se destaca nesses seus 13 anos de experiência e excelência na área, com ampla variedade de procedimentos estéticos corporais e faciais, incluindo protocolos exclusivos, executados por uma equipe de alto padrão. Força, foco e fé são os pilares da rede, que busca transformar vidas por meio da estética.

A rede de estética nasceu na cidade de Joinville (SC) e hoje conta com mais de 130 unidades espalhadas pelo país e com expansão internacional.