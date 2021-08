Kids Club by Ponto Literário deste sábado no Alpha Square Mall apresenta contação de história Atração do shopping é gratuita e voltada a toda família

No sábado, 7 de agosto, às 15h, o Alpha Square Mall apresenta mais um Kids Club by Ponto Literário, atração cultural e de entretenimento gratuita para crianças e adultos curtirem junto. Nesta semana, o autor Filipe Macedo contará uma história real, a de uma menina chamada Pedra, que vive no Sertão de Alagoas e tem 7 anos. No primeiro dia de aula, quando a professora faz a chamada, seu nome peculiar chama a atenção dos colegas e, com isso, um sentimento estranho nasce no coração da garotinha. Como ela vai lidar com essa nova sensação?

“A parceria com a livraria Ponto Literário para a realização do nosso Kids Klub vem mostrando possibilidades de lazer em família através da leitura, de histórias que, além de envolverem as famílias, ensinam com mensagens subliminares tratando de assuntos atuais e socialmente de extrema importância”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do shopping do Alpha Square Mall.

Conhecido como o shopping Jardim da região de Alphaville, o Alpha Square Malldestaca-se pelo ambiente acolhedor e diferenciado quando comparado a um empreendimento convencional. Possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O Alpha Square Mall mantém a aferição de temperatura na entrada tato dos colaboradores quanto dos visitantes, a obrigatoriedade do uso de máscara, a disposição de totens de álcool em gel pelo shopping e a capacidade máxima sugerida pelo Plano São Paulo.

Kids Club by Ponto Literário no Alpha Square Mall

Contação de história – Pedra

Dia 7 de agosto às 15h

Atividade gratuita

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Loja Ponto Literário, @lojapontoliterario, no piso térreo

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e possui arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Além do grande jardim central com teto retrátil, possui ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.