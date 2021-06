Dia 26 – Lançamento de livro que aborda o olhar de 32 delegadas de polícia brasileiras em temas contemporâneos

A Umanos Editora fará o Lançamento do primeiro livro que reúne 32 mulheres, Delegadas da Polícia Civil de diversos estados brasileiros e da Polícia Federal. A delegada titular de Barueri, doutora Francine Imene Dias Ibrahin faz parte deste grupo de delegadas (na foto acima).

Mini-currículo da Drª Francine Imene Dias Ibrahim - Delegada Titular de Barueri/ SP

Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá – AP. Especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP. Sócio Fundadora da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Autora de livros e artigos jurídicos. Delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo.

O livro é uma produção que apresenta o olhar feminino sobre a visão da autoridade policial, à luz de temas inerentes às atividades policiais e correlatas, como interpretações de crimes infrações penais, dentre outros.

A obra compõe o terceiro volume da Coletânea “Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária”. O primeiro volume foi lançado em 2019 e o segundo foi 2020, ambos escritos por coautores Delegados.

A expectativa desta produção é o reforço do protagonismo das Delegadas de Polícia dentro do sistema de persecução penal e do sistema de justiça criminal no país, que demonstram cada vez mais competência e habilidades nas ações de segurança pública.

Elas apresentam temas contemporâneos, paralelos aos assuntos que são discutidos na mídia, no mundo acadêmico do direito e principalmente da atividade policial.

A organização da obra é da Delegada Jakelline Barros e dos Delegados Joaquim Letão Júnior e Bruno Lima Barcelos.

Dentre a série de assuntos aqui expostos, destacam-se a intervenção constitucional do delegado de polícia, autuação em flagrante delito, controle de convencionalidade, pacote anticrime, nova lei de abuso de autoridade, imunidade parlamentar, quebra de sigilo, feminicídio, identidade e violência de gênero, LGBTQIA+, violência virtual contra a mulher, sextorsão, crimes em redes sociais, maus tratos a animais domésticos, o papel da polícia judiciária junto a parcerias com a sociedade civil, fake news e democracia, dentre demais temáticas ligadas aos desafios que também são enfrentados pelas mulheres delegadas.

Este livro trata-se de uma contribuição importante para a discussão de profissionais, indicado para concursos públicos, consultas no dia a dia da atividade policial e principalmente para o meio acadêmico, na formação de novos operadores do direito com uma visão dada pela autoridade policial, primeiro garantidor de direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil.

Serviço:

Título do livro: Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária – Mulheres Delegadas – vol. 3

Páginas: 384 / Edição: 1ª / Preço: R$ 120,00 / Formato: 15,5×22,5cm / Acabamento: Brochura

Categoria: Direito policial.

Lançamento: Umanos Editora, Cuiabá: 2021. (www.umanoseditora.com.br)