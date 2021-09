Livraria Ponto Literário em parceria com Shopping Alpha Square Mall realizam evento sobre a cultura afroindígena





Evento que acontece no dia 10 de setembro, contará com apresentações temáticas, com arrecadação de alimentos não perecíveis, além de reverter parte das cotas dos patrocinadores para o Instituto Odoyá e a Aldeia Aguapeú

São Paulo, setembro de 2021 – No dia 10 de setembro, a Ponto Literário, livraria diferenciada do Grupo Ciranda Cultural, realizará o evento “Um presente para você”, com apoio do Shopping Alpha Square Mall, em Alphaville, que, curiosamente, está situado em uma antiga aldeia de índios, de acordo com historiadores. A iniciativa visa resgatar justamente essa cultura, valorizando a nossa história, reverenciando aos nossos ancestrais. O público terá uma experiência única de inclusão social e prestígio da cultura afroindígena, respeitando a diversidade de todos os povos.

Por meio de um repertório com intervenções artísticas, o evento tem objetivo de prestigiar a vida, o impacto social e cultural no dia a dia da sociedade. Além disso, o evento tem mais uma causa nobre: arrecadar 1 kg de alimentos não perecíveis, além de reverter os valores das cotas dos patrocinadores para o Instituto Odoyá e a Aldeia Aguapeú.

“Realizar um evento dessa magnitude poderá despertar em todos os participantes momentos de experiência que conectam as pessoas às suas origens. Para nós, o tema afroindígena é uma celebração à vida, e homenagear aos povos indígenas, onde atualmente está localizado o Alpha Square Mall, é uma honra”, conta Clécia Aragão, fundadora da livraria.

Desde a fundação, a empresária pontua que a livraria tem como missão compartilhar e oferecer momentos culturais únicos para os seus consumidores. “Estamos empenhados em promover ações de marketing com o intuito de contribuir com o crescimento da sociedade, trabalhando questões essenciais para a construção de um mundo melhor. É preciso ter empatia e nos colocar sempre no lugar do outro, com muito respeito e amor. Só assim será possível mudar o nosso estado de consciência e simplesmente brindarmos a vida”.

Destinada para todos os públicos, de todas as idades, a programação contará com a participação de um grupo indígena, que realizará rodas de contação de história, danças e apresentações temáticas. Além disso, apresentações de ballet afro, capoeira, grupo de samba e de afoxé farão parte do cronograma. “O mês de setembro é dedicado à prevenção e cuidados com a saúde mental. Essa iniciativa também tem como objetivo falar sobre a valorização da vida. Estamos diante de um cenário sensível, onde temos que, em primeiro lugar, valorizar vidas e culturas”, destaca Clécia. Vale lembrar que o mote do ‘Setembro Amarelo’ deve fazer parte de nosso cotidiano, ou seja, o cuidado com a saúde mental é essencial todos os dias.

A ideia do encontro é multiplicar conhecimentos sobre essa parte da história brasileira, que traz em seu DNA uma cultura rica em crenças. “Para nós, compartilhar esse tipo de experiência é muito significativo. Queremos criar um momento único e marcante na vida das pessoas”, finaliza a fundadora da Ponto Literário.

Programação

As apresentações ocorrerão de forma gratuita em diversos espaços do Shopping Alpha Square Mall. Para uma experiência completa, com acesso a área que terá coquetel, o público poderá adquirir seu ingresso no Sympla:

https://www.sympla.com.br/um-presente-para-voce—um-evento-cultural–afroindigena__1323159

· Doação de 1 kg de alimento não perecível + R$ 39,90.

20% do valor total arrecadado com cotas e ingressos, será revertido para Instituto Odoyá e Aldeia Aguapeú (10% para cada) 100% da arrecadação de alimentos não perecíveis, serão doados para as mesmas instituições (50% para cada).

Destaques da programação 10/09

18h Recepção18h30 Abertura oficial ballet afro 19h30 Apresentação indígena da Aldeia Aguapeú Mongaguá 19h40 Fala e poesia indígena 20h Sarau indígena 20h15 Autógrafos e literatura indígena 20h30 Sorteio 20h40 Ballet, Afoxé, fala e poesia afro 21h10 Sorteio 21h20 Apresentação do Grupo de samba raiz Caiçara samba 21h50 Apresentação do Grupo de capoeira Pé na Lua 22h15 Encerramento

Serviço

Ponto Literário

Evento: “Um presente para você”

Dia 10 de setembro, das 18 às 22h15

Local: Shopping Alpha Square Mall

Av. Sagitário, 138 – Alphaville Conde II, Barueri – SP

*Embora seja realizado em uma área arejada, o evento terá o público reduzido e seguirá todas as diretrizes de saúde, por meio de limitador de fila; Dispenser e totem de álcool gel; Aferição de temperatura; Dispenser de máscara descartável.

Sobre a Ponto Literário

A Ponto Literário é muito mais que vender livros. É sobre gerar experiências significativas para o leitor. E foi com esse olhar que, no dia 8 de dezembro de 2020, a Ponto Literário iniciou suas atividades no Alpha Square Mall, em Barueri – SP.

Com um atendimento personalizado e humanizado (mesmo no digital), o cliente encontra mais que uma livraria. Ele conta com um lugar aconchegante em que pode ser recebido com carinho, ao mesmo tempo em que recebe uma experiência única para que consiga obter um olhar diferente da vida, do universo.

E são com essas experiências de valor que o leitor desperta para questões essenciais para um mundo melhor. E mais: conhece uma nova maneira de ler, de mergulhar, de fato, no universo literário. Causas como conscientização do autismo, inclusão social e outras iniciativas em prol de mais humanização e respeito à vida estão no radar da empresa para levar ao seu público momentos memoráveis.