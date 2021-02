Lojas de atendimento da Enel Distribuição São Paulo irão funcionar normalmente no Carnaval





• Apenas as lojas de atendimento nas cidades de Pirapora do Bom Jesus e São Lourenço da Serra estarão fechadas em 16 de fevereiro; as demais lojas funcionam normalmente nos dias 15, 16 e 17;

• Canais digitais e call center atenderão normalmente as solicitações dos consumidores

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021 – As lojas de atendimento da Enel Distribuição São Paulo irão funcionar normalmente nos dias 15, 16 e 17 com o cancelamento do ponto facultativo e do feriado do Carnaval. Apenas as lojas de Pirapora do Bom Jesus e São Lourenço da Serra ficam fechadas no dia 16, retornando às atividades na quarta-feira, em horário integral.

Além das lojas de atendimento, os clientes terão à disposição todos os canais digitais de atendimento à disposição para registrarem as suas solicitações à concessionária. Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual (https://www.eneldistribuicaosp.com.br), do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS (https://apple.co/2VpYh8q) e Android (http://bit.ly/2VmOsIj) e do whatsapp Elena (21-99601-9608), além do call center (0800 72 72 196).

Prestação de serviço 24h:

• Central de Atendimento de Emergência (0800 72 72 196): Informações sobre falta de energia, casos de fios partidos, postes ou problemas na rede de distribuição.

• Central de Atendimento Comercial (0800 72 72 120): Consulta de débito, segunda via de conta, religação, pedido de novas ligações, débito automático, oscilação de voltagem, consumo elevado e suspensão do fornecimento de energia.

• Os clientes podem ainda falar com a Enel SP por meio do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena atende e oferece serviços como falta de energia, consulta de débitos e envio de 2ª via da conta, além de tirar dúvidas sobre as perguntas mais frequentes.

Sobre a Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.