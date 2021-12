Maestro João Carlos Martins abrirá Natal Encantado de Barueri no dia 11

Fotos: Fernando Mucci

A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, está organizando uma programação especial para celebrar o Natal Encantado de Barueri 2021 – Luzes, Artes e Sonhos.

Com muita arte, no dia 11 de dezembro, às 19h, serão acesas as luzes do tradicional Natal Encantado de Barueri, no Bulevar Central. A decoração terá uma árvore de 33 metros, Vila do Papai Noel e muitas surpresas. Este ano, além do Parque Municipal Dom José, o Parque Linear também receberá decoração natalina, que permanecerá para visitação até o dia 5 de janeiro.

Em grande estilo

A abertura do evento será feita pelo maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Filarmônica, com um repertório que vai do clássico ao popular. Em breve será divulgada a programação completa contendo grandes nomes da música brasileira. As apresentações seguirão até o dia 22 de dezembro.

Haverá ainda, apresentação Prata da Casa, com alunos e professores das Oficinas de Artes, Núcleos de Dança e Música, como o Quinteto de Cordas, Orquestra de Sopro, Orquestra de Viola Caipira, Grupo de Choro, circo e dança. Quem for prestigiar o Natal Encantado poderá contar também com uma Praça de Alimentação contendo comidas típicas variadas, bebidas e doces.

“O ano passado foi muito difícil por conta da pandemia, fiquei doente, vi pessoas queridas morrerem, foi muito triste. Então falei para o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar, que esse ano é de festa e queria que fizesse o Natal Encantado de Barueri um evento muito especial e bonito como as pessoas merecem. Queremos que as pessoas tenham um momento de alegria”, ressaltou o prefeito Rubens Furlan.

Jean Gaspar comentou sobre a programação natalina. “O Natal Encantado de Barueri já está se tornando tradição em nossa cidade, com sua decoração, praça de alimentação e uma rica programação cultural. Organizamos tudo com muito carinho. Vamos priorizar também os nossos alunos e professores das oficinas de Artes e Núcleo de Dança e Música, eles farão a abertura de todos os shows”, concluiu Gaspar.