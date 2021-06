Na manhã de ontem, Educação de Barueri recebe o selo de maior Rede de Referência Google For Education

Fotos: Ricardo Santos / Secom

Mesmo em tempos de pandemia, Barueri segue se destacando no ensino. A Secretaria de Educação está à frente quando o assunto diz respeito às aulas remotas e ao uso da tecnologia em prol da aprendizagem.

Para elevar ainda mais o nível da educação tecnológica, Barueri acaba de conquistar o título de maior Rede de Referência Google For Education em todo o Brasil. A Secretaria de Educação, por intermédio do Departamento Técnico de Tecnologia e Informação Educacional (DTTIE), reúne o maior número de profissionais que conquistaram as certificações internacionais Google.

De acordo com o secretário da pasta, Celso Furlan, trata-se de um momento muito importante para a Educação de Barueri, que mesmo sem as aulas presenciais vem oferecendo ensino de qualidade para todos os alunos. “Além das ferramentas tecnológicas, como as plataformas de ensino on-line, garantimos aos estudantes mais vulneráveis os Chromebooks, para que eles possam acompanhar as aulas de suas residências”, conta Celso. A denominação Rede de Referência é um selo que as instituições de ensino recebem por incorporarem as ferramentas desenvolvidas pelo Google, empresa gigante da tecnologia, às suas propostas pedagógicas.

De acordo com Ricardo Soares, diretor do Departamento Técnico de Tecnologia e Informação Educacional de Barueri, todos os profissionais, envolvendo equipe de gestão e corpo docente, estão de parabéns pela coragem e bravura com a qual se reinventaram e com muita resiliência estão levando a escola até a casa dos estudantes. “Ficamos felizes em ver o sonho de Barueri chegar à Educação 5.0 sendo concretizado”, disse. Após formação e rigoroso acompanhamento feito pela Colaborativa (empresa que gerencia as formações Google For Education no Brasil) e a gestão do Departamento de Tecnologia da Secretaria de Educação, 239 professores, representando sete escolas da rede, acabaram de concluir as certificações.

Para a orientadora técnico-pedagógica do DTTIE, Nathalia Tiani, “a certificação internacional Google For Education é uma representação e valorização de todo esforço, estudos e dedicação que os professores vêm realizando na nova realidade do ensino, na qual a tecnologia tem um papel primordial”, avalia.

Além das escolas que acabaram de se tornar Rede de Referência, todas as unidades de ensino municipal de Barueri continuam passando pelo processo de formações e certificações permanentes. Desta forma, a frequência e os índices de aproveitamento estão comprovando que o uso das ferramentas Google For Education vêm sendo o grande diferencial para o bom rendimento do trabalho de gestores, professores e aprendizagem dos alunos da rede.

O prefeito Rubens Furlan também demonstrou orgulho com a conquista do selo. “Estamos investindo em mais Chromebooks para beneficiar ainda mais alunos. Barueri hoje é uma referência. Por onde eu passo ouço comentários que nesses tempos de pandemia, mesmo com os estudantes longe das escolas, Barueri está fazendo chegar ensino de qualidade até a casa dos alunos”, comentou Furlan.

A Premiação

Para celebrar o importante marco, na manhã desta quarta-feira (dia 16) aconteceu no auditório do Centro de Aperfeiçoamento dos Professores (CAP) um evento em que a Colaborativa diplomou a Secretaria de Educação de Barueri por intermédio de representantes das escolas que conquistaram as certificações: Emef Estevan Placêncio, Emef Deiró Felício Andrade, Emef Yojiro Takaoka, Emeief Enéias Raimundo da Silva, Emef Alexandrino da Silveira, Emef Jorge Augusto e Emef Padre Elídio Mantovani.

Beni Kuhn, fundador da Colaborativa, salientou ser motivo de muito orgulho esta conquista. “Desde 2018 observávamos o entusiasmo dos professores, e agora, após pouco tempo, estamos testemunhando uma conquista tão importante”, declarou.

O orientador-técnico da DTTIE, Felipy Manso, também estava otimista com o evento. “Hoje vamos comemorar esse casamento de sucesso entre duas potências e constatar o quanto a educação de Barueri é levada a sério. Nossos professores já estão dando até aula para o Google, mostrando realmente a necessidade dos nossos alunos”, festejou.

Reconhecimento Internacional