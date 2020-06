Máscaras de proteção: saiba como usar e o modo certo de descartar

Foto: Bob Cruz/ Secult

A máscara é mais uma medida de prevenção contra o novo coronavírus, uma vez que a transmissão da covid-19 se dá por meio de gotículas que saem da boca e do nariz. O EPI (Equipamento de Proteção Individual) se une a outras medidas imprescindíveis para promover maior proteção contra o vírus, como a lavagem correta e constante das mãos, a higienização de objetos e superfícies e, o distanciamento físico, por exemplo.

O uso de máscaras de proteção em locais públicos, comércios, repartições e outros tornou-se obrigatório em todo o Estado de São Paulo desde o dia 4 de maio de 2020, por meio do decreto nº 64.959. Elas podem ser descartáveis ou de pano, mas para que cumpram seu papel protetivo precisam ser usadas da forma correta e, principalmente, descartadas de maneira responsável. Como usar a máscara de forma eficiente?

Seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), para ser efetiva a utilização de máscaras deve cumprir as seguintes regras:

- a máscara é de uso pessoal e não deve ser compartilhada;

- a máscara deve ser utilizada nos espaços determinados, por pessoas de todas as faixas etárias;

- limpe bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% antes de tocar na máscara e, também depois, na hora de tirá-la e descartá-la ou colocá-la para lavar (no caso de máscaras de pano);

- sempre manipule a máscara pelo elástico que a prende à cabeça, nunca pelo tecido;

- evite encostar na máscara e tocar olhos, nariz e boca;

- a máscara não pode estar rasgada, furada ou apresentar vãos quando estiver no rosto;

- é imprescindível que a máscara cubra nariz e boca totalmente, indo da parte superior do nariz até a parte inferior do queixo;

- o correto posicionamento da máscara no rosto também é essencial: as descartáveis possuem uma tira de metal que deve ser moldada acima do nariz, reforçando o encaixe; as de pano devem possuir recortes que as moldem no rosto sem apresentar vãos e cobrindo as vias aéreas completamente.

Como descartar a máscara corretamente?

Após a utilização da máscara é preciso manipulá-la e descartá-la de forma bastante responsável, uma vez que, se estiver contaminada, poderá ajudar a espalhar o vírus ainda mais. Para tanto siga os seguintes passos:

- máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada três horas no máximo; já as máscaras de pano precisam ser lavadas após cada uso;

- sempre manipule a máscara segurando pelo elástico que a prende na cabeça, nunca pelo tecido;

- evite encostar a máscara usada em qualquer parte do corpo e, até mesmo, nas roupas;

- sempre higienize as mãos quando tocar ou descartar a máscara;

- a máscara descartável deve ser colocada imediatamente em um saquinho plástico, que deverá ser bem fechado e jogado no lixo do banheiro para que não seja confundido com material reciclável;

- é importante identificar bem o lixo que contém a máscara descartada para que não se misture aos demais;

- a máscara de pano também deve ser colocada em um saquinho plástico até sua higienização, para que não corra o risco de contaminar as demais roupas a serem lavadas no cesto;

- a máscara de pano pode ser lavada com água e sabão ou ficar de molho por meia hora em uma solução de água misturada a água sanitária. Depois disso é só levar para secar;

- o descarte da máscara deve ocorrer imediatamente após o uso;